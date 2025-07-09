Президент США унизил Пентагон, отменив его решение по Украине, считает издание.

Решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине еще не означает его стратегического разворота к последовательной поддержке Украины - скорее это временная уступка, призванная избежать полного ее поражения, что могло бы стать репутационной катастрофой для самого главы Белого дома, пишет The Economist.

Издание напоминает, что когда США в начале июля прекратили поставки оружия Украине, этим они шокировали и саму Украину, и европейских союзников. Но уже 7 июля Трамп неожиданно передумал, мотивируя свое решение тем, что Украина должна защищаться. Через несколько часов и Пентагон подтвердил, что направит "дополнительное оборонительное оружие".

Объяснение Пентагона о том, что остановка поставок оружия обусловлена якобы необходимостью пересмотра запасов, издание назвало "преимущественно дезинформацией".

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"Да, дефицит средств ПВО есть, однако оружие для Украины поступает с производственных линий подрядчиков, а не со складов армии США. Израиль, например, продолжал получать вооружение без перебоев даже во время войны с Ираном", - говорится в материале.

Издание считает, что Трамп унизил Пентагон, отменив его решение по Украине, и это изменение позиции президента США свидетельствует, что "даже ближайшие соратники не могут предвидеть резкие повороты Трампа".

В то же время этот его шаг, отмечается, является победой здравого смысла, ведь в последнее время Украина переживает самые интенсивные обстрелы с начала российского вторжения, и остановить американскую поддержку - это было бы фактически позволить агрессору безнаказанно делать все, что ему захочется.

Однако, отмечается, не стоит думать, что Трамп вдруг стал сторонником Украины. Мол, возобновление поставок - лишь возвращение к предыдущему состоянию, когда помощь, выделенная предыдущим президентом Джо Байденом, сворачивалась постепенно. Сам же Трамп пока не делал никаких заявлений о намерении помогать Украине.

"Десятки миллиардов долларов помощи, утвержденные Конгрессом в прошлом году, до сих пор не выделены. Новых средств Конгресс также не предусмотрел. В "большом прекрасном" налогово-бюджетном законе, подписанном Трампом, денег для Украины нет. Даже те небольшие суммы, которые были в базовом бюджете Пентагона, планируют сократить еще больше в проекте на 2026 год", - говорится в статье.

Впрочем, Трамп по крайней мере осознал, что российский диктатор Владимир Путин его просто использует. Президент США не хочет тратить больше средств на победу Украины, но также не хочет ее поражения при своем президентстве. Вероятно, предполагается, он понимает, что крах Украины станет для США геополитической катастрофой, еще хуже, чем падение Афганистана в 2021 году.

Трамп пообещал оружие Украине

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Трамп раскритиковал Путина и пообещал отправить Украине оружие. Он, в частности, сказал, что разочарован нежеланием правителя Кремля останавливаться. Кроме того, американский президент анонсировал передачу оружия украинской армии: "Мы пришлем больше оружия. Мы должны. Они должны быть в состоянии защитить себя. Их сейчас очень сильно обстреливают".

Впоследствии в Пентагоне подтвердили отправку дополнительного вооружения в Украину по поручению президента Дональда Трампа. "По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением убийств", - сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что Трамп рассматривает возможность предоставления Украине еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным американской газеты The Wall Street Journal, президент США начал обдумывать это после последних обещаний усилить украинскую защиту от российских массированных обстрелов. Издание отметило, что если это решение примут, то ЗРК Patriot станет первой крупной системой вооружения, которую администрация Трампа предоставит Киеву самостоятельно - без предварительного одобрения со стороны Белого дома при президенте Джо Байдене.

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