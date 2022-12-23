Есть один кулинарный лайфхак, который позволит сделать вашу гречневую кашу рассыпчатой и ароматной. Для достижения такого эффекта вам понадобится немного соды в правильной пропорции.

Вы можете не догадаться, что кладут в гречку, чтобы крупа лишилась своего специфического запахи и горчинки, была более воздушной и приготовилась намного быстрее. Этот неожиданный ингредиент - обычная сода. Самое главное - добавить соду в гречку в правильном количестве и в нужный момент.

Ключевое правило при варке гречки - соблюдать пропорцию: на одну порции гречки нужно брать две порции воды. Если хотите, чтобы гречка была более рассыпчатой - используйте пропорцию 1 к 2,5.

Помните, что этот продукт полезен не всем, УНИАН уже писал, кому противопоказана гречневая каша.

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Сколько соды добавлять в гречку - что нужно знать

Отправляйте соду в кипящую воду, ее необходимо совсем немного - столько, сколько поместится на кончик ножа. После этого засыпайте промытую крупу.

Если вы решили добавить при варке гречки соду, то стоит класть намного меньше соли.

Как правильно варить гречку с содой - что нужно знать

Посолите воду в кастрюле, дождитесь кипения, добавьте соду и в два раза меньше гречки, чем налито жидкости. Сделайте маленький огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите гречку 20 минут.

Потом добавьте в гречку масло, накройте кастрюлю фольгой, прикройте крышкой и поставьте гречку в теплую духовку (режим "Поддержания тепла") и оставить гарнир настаиваться на час или даже на два часа. В гречку будет впитываться лишняя влага, и потом каша станет рассыпчатой и ароматной.

Как приготовить гречку на ночь полезно

Самой полезной считается зеленая гречка, поскольку она просто собрана и высушена, это живой "продукт", который даже можно проращивать. В ней сохраняется больше полезных веществ, чем в коричневой гречке, которая прошла термообработку. Коричневая гречка прокаленная и уже "мертвая".

Чтобы сделать самый полезный гарнир вам понадобится обычный термос. Возьмите зеленую гречку, засыпьте в термос, добавьте масло и залейте горячей водой - вот как приготовить гречку полезно. Приготовленную таким способом гречку можно есть уже через час.

Обратите внимание, что термос должен быть с широким горлышком, чтобы вы потом могли его отмыть от каши.

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