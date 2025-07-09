Юморист поделился фотографиями дочери в сети.

Известный российский юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабной войны осудил политику диктатора и уехал из РФ, показал фото дочери.

В своем Instagram он опубликовал две фотографии Лизы. На одном кадре девочка позирует, когда ей было 3 года в желтом платье с цветком на голове. А на втором - сейчас, в 11-летнем возрасте, в джинсовом костюме и с распущенными волосами. Юморист соединил два кадра, которые сделаны на одном и том же месте.

"Через восемь лет на том же месте", - подписал Галкин.

Видео дня

К слову, за восемь лет дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина заметно изменилась и подросла.

Реакция сети

Подписчики юмориста засыпали комплиментами Лизу в комментариях:

"Невероятная девочка! У вас замечательные детки!"

"Красавица! И как быстро летит время"

"Такая бусинка"

"Из очаровательной девочки Лиза превращается в удивительно красивую девушку".

К слову, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двух детей-двойняшек Гарри и Лизу, которые появились на свет благодаря суррогатной матери.

Напомним, ранее российский комик Максим Галкин заговорил на украинском языке в Ватикане.

Вас также могут заинтересовать новости: