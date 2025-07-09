Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления украинской армии еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления двух чиновников министерства обороны. По их словам, президент начал обдумывать это после последних обещаний усилить украинскую защиту от российских массированных обстрелов.

Если это решение примут, то ЗРК Patriot станет первой крупной системой вооружения, которую администрация Трампа предоставит Киеву самостоятельно - без предварительного одобрения со стороны Белого дома при президенте Джо Байдене.

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Белый дом уже обратился в Пентагон с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, в том числе системы Patriot, сообщил один из чиновников. Также сейчас изучают, могут ли другие страны предоставить Вооруженным силам Украины больше таких систем.

По словам одного из американских чиновников, при наличии соответствующего заказа для украинской армии могут создать такую систему, впрочем, остается неопределенность относительно того, сколько перехватчиков США и их союзники смогут предоставить. Из-за боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке возникли перебои в поставках, что заставляет Вашингтон сосредоточиться на восстановлении собственных резервов.

Трамп обещает передать Украине оружие

Как сообщал УНИАН, ранее администрация США временно приостановила поступление определенных видов вооружения, включая средства ПВО Patriot, снаряды артиллерии, ракеты Hellfire и Stinger. Это объяснили беспокойством относительно истощения американских запасов.

Вскоре после разговора с президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что США возобновят предоставление оружия, поскольку Украина должна защищаться от российских бомбардировок.

В Государственном департаменте уверяют, что о прекращении помощи Украине речь не идет - Пентагон лишь хочет провести "ревизию" собственных запасов.

Он также раскритиковал Путина за очередной отказ остановить огонь, сказав, что разочарован своим российским коллегой. Параллельно Трамп заявляет о возможных санкциях или пошлинах против стран, способствующих России.

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