Такой рецепт кабачков станет любимым летом.

Летом наступает настоящий сезон кабачков. В сети есть множество рецептов, как приготовить этот овощ, однако в EatingWell поделились, как приготовить нежный запеченный кабачок с чесночным маслом.

Ингредиенты:

2 средних кабачка, необрезанные и разрезанные вдоль пополам;

1 столовая ложка оливкового масла;

2 средние натертые зубчики чеснока;

¼ чайной ложки молотого перца;

1 столовая ложка несоленого масла;

1 столовая ложка измельченных свежих мягких трав, к примеру, петрушка;

½ чайной ложки тертой цедры лимона;

½ чайной ложки соли;

1 столовая ложка тертого пармезана.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 230 °C. С помощью острого ножа сделайте нарезанные стороны половинок кабачков крестообразным узором. Высушите кабачки, положите нарезанные стороны вверх на большой противень.

В небольшой миске смешайте одну столовую ложку масла, ¼ чайной ложки чеснока и ¼ чайной ложки перца. Смажьте смесью обе стороны кабачков. Разложите кабачки по краям противня, нарезанной стороной вниз. Запекайте на нижней решетке, пока они не станут почти мягкими около 10 минут. Далее переместите противень выше, увеличьте температуру духовки и запекайте их еще 8-10 минут.

"Тем временем смешайте в небольшой миске мягкое масло, 1 столовую ложку зелени, ½ чайной ложки цедры лимона, ¼ чайной ложки соли и оставшуюся ½ чайной ложки чеснока. Выньте кабачки из духовки, переверните и сразу смажьте масляной смесью. Посыпьте 1 столовой ложкой пармезана и оставшейся ¼ чайной ложки соли", - добавили в материале.

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