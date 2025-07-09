Вскоре после съемок третьей части "Дюны", Вильнев возмется за съемки нового фильма про Джеймса Бонда.

Грядущее возвращение Дени Вильнёва на Арракис теперь официально получило название — "Дюна: Часть третья". Ранее сообщалось, что фильм будет называться "Мессия Дюны", в честь одноимённого романа Фрэнка Герберта 1969 года, сюжет которого должен лечь в основу картины.

Он продолжит историю Пола "Муад’Диба" Атрейдеса, становящегося императором. Однако в системе Rentrak фильм числится именно как "Dune: Part Three", пишет Variety.

Фильм будет включать сцены, снятые на камеры IMAX. Однако, в отличие от "Одиссеи" Кристофера Нолана — первого и пока единственного фильма, полностью снятого на такие камеры, — "Дюна: Часть третья" не будет снята полностью в этом формате.

Видео дня

Генеральный директор IMAX Ричард Гелфонд намекнул, что следующая часть "Дюны" будет полностью снята на фирменные камеры компании, однако, похоже, он оговорился.

Съёмки "Дюны: Часть третья" должны начаться в ближайшее время. Тимоти Шаламе и Зендея вновь исполнят свои роли. Также подтвердил своё неожиданное возвращение Джейсон Момоа, появлявшийся в первом фильме, но отсутствующий во второй части.

Вильнев, в свою очередь, как-то заявил, что третий фильм для него не будет завершением трилогии: "Прежде всего важно, чтобы люди поняли: для меня первые два фильма были диптихом. Это была пара фильмов, адаптирующих первый роман. Эта глава завершена. Если я и сниму третий фильм, то это будет не часть трилогии. Странно говорить об этом, но если я вернусь в этот мир, то только ради чего-то иного, со своей собственной идентичностью".

Выход "Дюны: Часть третья" ожидается в декабре 2026 года.

Ранее УНИАН сообщал, что второй фильм со вселенной научно-фантастической саги, созданной Фрэнком Гербертом, стал одним из самых успешных фильмов 2024 года.

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