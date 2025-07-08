Президент США публично высказывается о необходимости дальнейшей военной поддержки Украины, критикует Путина и намекает на новые санкции - разительное изменение по сравнению с тем, что было полгода назад.

Последние заявления Дональда Трампа, в которых он выражает недовольство Путиным, свидетельствуют об успехе Украины в попытках объяснить президенту США, кто является настоящим виновником отсутствия договоренностей о мире. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на мнения украинских депутатов.

Издание отмечает, что усиление российских ударов по тыловым городам Украины не оставило Трампу другого выбора кроме дальнейшей поддержки Украины.

"Мы собираемся посылать больше оружия [Украине]. Мы должны. Они должны иметь возможность защитить себя", - сказал Трамп в одном из недавних заявлений.

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Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в своих соцсетях, что это заявление является "сигналом политических изменений" в Вашингтоне. Она считает это заслугой не только европейских союзников Украины, которые давили на Белый дом, но и самой России, которая усилила свои варварские атаки.

Еще одним позитивным сигналом для Украины является сообщение сенатора Линдси Грэма, который накануне анонсировал, что давно ожидаемый законопроект о новых адских санкциях против России наконец-то начнут рассматривать в Сенате.

Нардеп Галина Янченко заявила в интервью, что Украине удалось продемонстрировать администрации Трампа, что именно Москва, а не Киев, ответственна за отсутствие прогресса в мирных переговорах.

Председатель комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко отметил, что Киев до сих пор поддерживает сотрудничество с Дональдом Трампом, несмотря на сосредоточенность его администрации на Ближнем Востоке и Китае.

"Теперь он (Трамп) понимает, что не может ожидать от Путина серьезных переговоров. Быстрого прекращения огня не будет", - сказал Мережко.

Война в Украине и Трамп

Как писал УНИАН, сегодня президент США подтвердил, что он крайне недоволен действиями российского диктатора, который, по его словам, "убивает много людей". Трамп отказался прямо говорить, как именно он планирует конвертировать свое недовольство в конкретные действия, но заявил о "сюрпризе" для Путина.

Тем временем в Конгрессе США активно сигнализируют, что законопроект об адских санкциях против России вроде бы вот-вот должен сдвинуться с места.

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