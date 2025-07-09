Обучение в престижном университете обойдется недешево.

Каждое лето школьники, сдавшие НМТ, поступают в высшие учебные заведения. Выбирая ВУЗ, дети и их родители смотрят не только на специальность, но и на стоимость обучения, если поступают на контракт. Узнайте, какие самые дорогие университеты Украины в 2025-м году.

Ранее мы показывали стоимость обучения в КПИ по факультетам.

Где самое дорогое обучение в Украине - список

На данный момент в нашей стране функционируют около 300 высших учебных заведений, из которых любой школьник может выбрать наиболее подходящий для себя. Посмотрим, какой ВУЗ самый дорогой.

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Аmerican University Kyiv (AUK)

Столица Украины предлагает будущим студентам огромный выбор университетов, но рассматривая самые дорогие ВУЗы Киева невозможно не упомянуть об Аmerican University Kyiv (АЮК).

Американский университет предлагает обучение по американским стандартам, получить диплом бакалавра можно, обучась на факультете "Бизнес-администрирование", "Менеджмент", "Разработка программного обеспечения и ИИ", "Маркетинг", "Аналитика данных", "Дизайн и ИИ", а также "Финансы".

Преимущество такого университета в том, что после его окончания студент получает двойной диплом, но при поступлении требуют знание языка на уровне минимум B2 + сертификат TOEFL, IELTS Academic, Duolingo English. На официальном сайте Аmerican University Kyiv сказано, что стоимость обучения в 2025 году составляет 8 000 долларов или около 333 947 грн за год.

Sigmund Freud University Ukraine (SFU)

Второй по стоимость ВУЗ - европейский университет имени Зигмунда Фрейда , который готовит специалистов в области психологии по стандартам венского SFU. Обучение проходит на двух языках - английском и украинском, а преподаватели - это практикующие психологи из Украины, Австрии и США. Обучение на бакалавриате в 2025 году обойдется в 267 750 грн за год.

Украинский католический университет

Львовский университет придерживается традиций восточных христиан и воспитывает в своих стенах священнослужителей, историков-культурологов, психологов, социологов, экономистов, правоведов, журналистов, а также специалистов по компьютерным наукам. Важно, что католический ВУЗ - это частное учебное заведение, которое существует на средства меценатов и пожертвования студентов. Год обучения на бакалавриате в УКУ обойдется студенту в 147 000 грн за год.

STEP University (Львов)

Четвертый в рейтинге ВУЗ - IT Академия STEP. Он существует с 2016 года, как первый IT университет в Украине. На официальном сайте учебного заведения сказано, что является авторизованным центром компаний Microsoft, Cisco, благодаря чему студенты университета в течение обучения могут получить международные сертификаты от мировых лидеров индустрии. Стоимость обучения на бакалавриате - 137 000 грн в год.

Киевская школа экономики (KSE)

Пятое, финальное, место занимает столичный университет, который выпускает специалистов в области экономики, психологии, права, программной инженерии и бизнес-анализа, кибербезопасности, искусственного интеллекта и прикладной математики. Дисциплины читают на украинском только первый год, а со второго курса преимущественно на английском.

Также обучение на некоторых программах дает возможность на третьем курсе поступить в Университет Хьюстона в США и получить двойной диплом. Стоимость обучения в KSE зависит от выбранного факультета, но цены варьируются от 350 000 до 570 000 грн за год.

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