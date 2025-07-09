Это произошло на 84 году жизни.

Умер украинский композитор Игорь Поклад, который написал музыку для более 150 песен.

"Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда... Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста... За его бессмертную душу...", - написала жена композитора Светлана в социальной сети Facebook.

Поклад умер на 84 году жизни. Родился 10 декабря 1941 года. Лауреат Шевченковской премии. Получил звание Героя Украины в 2021 году. В 2022 году Игорь Поклад пережил российскую оккупацию Ворзеля (Киевская область), его впоследствии эвакуировали.

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Игорь Поклад является автором музыки к фильмам и произведений для оркестров, хора, а также написал музыку к более 150 песням на слова поэтов, в частности, Юрия Рыбчинского, Бориса Олейника, Михаила Ткача. Среди них наиболее известны, в частности, "Дикие гуси", "Зелен-клен", "Скрипка играет", "Тихая вода".

Как сообщал УНИАН, в мае 2025 года на 86-м году жизни умер украинский писатель, лауреат Шевченковской премии Валерий Шевчук.

Валерий Шевчук - уроженец Житомира. Он является автором около 500 научных и публицистических статей по вопросам истории литературы, исследователь и переводчик на современный украинский язык произведений древнеукраинской литературы.

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