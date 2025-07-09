Украинские войска продвинулись на севере и северо-востоке Кондратьевки, сообщают аналитики.

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумщины в результате серии постоянных контратак, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что ВСУ продвинулись на севере и северо-востоке Кондратовки (к северу от Сум). При этом аналитики также ссылаются на украинского военного обозревателя Константина Машовца, который сообщал 7 июля, что украинские войска продвинулись между Кондратьевкой и Константиновкой (к северу от Кондратьевки) и на восток от Алексеевки (к востоку от Кондратьевки) и вошли в Новониколаевку (к северо-востоку от Алексеевки).

Также, пишут в ISW, российский военный блогер 8 июля заявлял, что ВСУ вошли в Кондратьевку с северо-запада, а в Алексеевку - с северо-востока. По его словам, украинские войска захватили центр и север Кондратьевки и перерезали российские наземные линии связи вдоль дороги C-191502 Новониколаевка-Владимировка.

Видео дня

Кроме того, российский блогер утверждал, что военное командование РФ развернуло подразделения 40-й российской бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) в Кондратьевку для поддержки личного состава, который отступал из населенного пункта, и что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота хочет закрепиться к югу от Алексеевки, но недавние украинские наступления затрудняют эти усилия.

В Институте изучения войны напомнили, что российское продвижение на севере Сумщины замедлилось в конце мая 2025 года, а украинские войска начали контратаковать и отвоевывать территории в середине июня. В частности, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина вернула себе Андреевку (к юго-востоку от Кондратьевки).

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 8 июля сообщал, что ведутся интенсивные бои на Северо-Слобожанском (Курская и север Сумской области) направлении и что украинские войска восстанавливают позиции на этом направлении и удерживают позиции на Курщине и Белгородщине.

ISW пишет, что российское военное командование передислоцировало некоторые подразделения беспилотников и элитной морской пехоты с Курского и Сумского направлений на другие приоритетные направления в Донецкой области.

Аналитики предполагают, что россияне могут еще больше снизить приоритет наступления на севере Сумщины, если украинские войска будут продолжать усложнять продвижение России. В то же время есть вероятность, пишут они, что Россия также может в ближайшее время усилить свои передовые подразделения на севере Сумской области, чтобы продолжить продвижение к Сумам.

События на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по словам Сырского, Украина восстановила позициии удерживает территории в Курской и Белгородской областях. Главнокомандующий отметил, что на заседании Ставки акцентировал внимание на действиях наших подразделений в активной обороне - на недопущении продвижения противника на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Он рассказал, что наиболее горячими направлениями являются Покровское, Лиманское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, где в сутки может быть 188 боевых столкновений с врагом и где враг может потерять более тысячи своих солдат за день.

Также издание The New York Times писало, что украинским войскам невероятно трудно удерживать оборону на восточном фронте. Речь идет о Константиновке в Донецкой области, которая расположена прямо на пути летнего наступления России. По словам украинских военных, если россияне оккупируют Константиновку, почти все города, расположенные дальше на север, окажутся в зоне досягаемости вражеских дронов, что приблизит РФ к полному захвату области.

Вас также могут заинтересовать новости: