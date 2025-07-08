Если страны-члены ЕС согласятся на создание такого фонда в рамках бюджетных переговоров, его финансирование начнется в 2028 году.

Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что эта сумма может стать частью предложения ЕС по следующему семилетнему бюджету. Проект должен быть представлен уже в этом месяце. Если страны-члены ЕС согласятся на создание такого фонда в рамках бюджетных переговоров, его финансирование начнется в 2028 году, "чтобы поддерживать стабильную финансовую помощь пострадавшей от войны стране", утверждают источники журналистов.

Авторы добавляют, что этот шаг еще больше "переложит бремя поддержки Украины на Европу, а не на США". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский Союз выделил на помощь нашему государству почти 160 миллиардов евро на поддержку Украины. Эта сумма включает, в частности и фонд в размере 50 миллиардов евро, который предоставляет гранты и займы до 2027 года.

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Кроме того, ЕС и "Большая семерка" создали для Украины кредитный инструмент на сумму 50 миллиардов долларов. Для его обеспечения используются средства, полученные от иммобилизованных активов российского центрального банка.

"Новый механизм финансирования будет подражать существующей модели, в которой Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, оказывает помощь Украине в виде грантов и дешевых кредитов. Большинство выплат были связаны с реформами, которые украинское правительство должно осуществить, чтобы стать членом ЕС. Эта идея рассматривается вместе с другими вариантами и будет обсуждаться до того, как будут обнародованы детали следующей Многолетней финансовой программы. Это должно произойти 16 июля, хотя некоторые элементы могут появиться и позже", – рассказали журналистам источники.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать детали до их обнародования.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил журналистам, что сейчас ведется работа "над различными вариантами", чтобы обеспечить финансирование на следующий год. По его словам, блок "готов предоставлять всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется".

Комиссар также рассказал, что Еврокомиссия рассмотрит варианты увеличения помощи "через бюджет ЕС, а также через возможности использования поступлений от российских суверенных активов" после того, как Международный валютный фонд даст оценку относительно потенциального дефицита финансирования Украины.

Финансирование для Украины

FT в своем материале сообщило, что Европейский Союз срочно ищет 19 млрд евро для Украины. Отмечалось, что это средства на покрытие дефицита бюджета Украины в 2026 году.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Швейцария выделяет более 6 млрд долларов Украине. По его словам, эти средства пойдут на восстановление нашей страны.

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