Бывший министр предсказывает Украине длительный конфликт, пока Путин у власти.

Война России против Украины закончится только после того, как Владимир Путин умрет, или уйдет в отставку. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times.

Он подчеркнул, что покорение Украины является "личной одержимостью" российского диктатора, поэтому конфликт будет продолжаться в той или иной форме, пока Путин будет оставаться в Кремле. По мнению Резникова, даже если будет объявлено прекращение огня и созданы буферные зоны, Россия продолжит атаковать Украину гибридными методами, как это было до 2022 года.

"[Путин] боится Украины, потому что мы являемся угрозой для его режима. Если российское население увидит, что демократический, либеральный, европейский путь лучше тирании, то для режима это становится вопросом выживания. Вот почему я думаю, что только после смены руководства в России мы будем иметь реальный шанс жить в нормальном, мирном сосуществовании с россиянами", - сказал он.

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По мнению Резникова, Путин стремится покорить Украину, прибегая к "тактике салями": отрезает по маленькому кусочку, чтобы в конце концов съесть всю Украину.

"Они начали с Крыма - кусочек салями. Потом Луганск - кусочек салями. Потом Донецк - кусочек салями. Сегодня они оккупировали часть Херсонской и Запорожской областей. Они будут продвигаться до тех пор, пока вы позволите им продвигаться, захватывая столько земли, сколько смогут", - пояснил бывший министр.

По словам Резникова, в начале российского вторжения он верил, что существует определенный предел потерь, после которого Путин откажется от своих целей.

"Я думал, что если они потеряют 100 000 человек, они остановятся. Во время советской войны в Афганистане они вывели войска после потерь в 18 000. Но я был наивным", - признался он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен назвал "удручающими" темпы российского летнего наступления, если смотреть на них с точки зрения российского Генштаба. Российская армия продвигается слишком медленно, как для поставленных целей.

Тем временем президент США Дональд Трамп, похоже, окончательно разочаровался в своем кремлевском друге. Теперь он обещает больше оружия Украине и намекает на возможные новые санкции против России.

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