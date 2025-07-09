По его словам, довольно показательно, что Россия осуществила свою ночную атаку тогда, когда США заявили о поставках Украине вооружений.

Этой ночью значительное количество вражеских целей сбивалось нашими дронами-перехватчиками, поэтому впоследствии количество российских "Шахедов" станет неэффективным.

Как отметил в своем Telegram-канале Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, российские оккупанты ночью совершили очередную массированную атаку по территории Украины. Он добавил, что враг иногда делает перерывы в интенсивности, накапливает и атакует большим количеством целей - дронами и ракетами.

Ермак также подчеркнул, что довольно показательным является то, что Россия осуществила эту атаку тогда, когда США публично заявили о поставках нам вооружений.

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"Большое количество целей сбивалось нашими дронами-перехватчиками. Впоследствии этот показатель еще больше возрастет и вообще, все вот это количество российских "Шахедов" и обманок станут неэффективными", - подчеркнул он.

В то же время, отметил руководитель ОП, важным является вопрос дальнобойности, о чем постоянно говорится с партнерами.

"Пока россияне производят, они будут пробовать наращивать. Уничтожим производства, не будет проблемы", - написал Ермак.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский относительно ночной вражеской атаки отметил, что большинство целей было сбито. "Применялись наши дроны-перехватчики - есть десятки сбитий, масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы - тоже имеем десятки сбитий. Спасибо всем воинам за меткость", - подчеркнул он.

Удар по Луцку 9 июля - подробности

Как сообщал УНИАН, основным направлением российского удара в ночь с 8 на 9 июля была Волынь, город Луцк. Россия атаковала Украину 741 средством воздушного нападения, из них 718 было обезврежено.

В частности, врагом было запущено 728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины отметил, что Россия применила рекордное количество дронов для удара по Украине, среди которых чуть более 300 - "Шахеды". По "Шахедам" работала авиация, зенитно-ракетные войска и дроны-перехватчики.

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