По словам президента США, Южная Корея зарабатывает много денег, поэтому способна тратить больше на свою защиту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна платить больше за свою оборону. Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров, цитирует Bloomberg.

"Южная Корея зарабатывает много денег и они очень хорошие, но, знаете, они должны платить за свою армию", - подчеркнул американский лидер.

Такие заявления прозвучали на следующий день после того, как Трамп объявил о введении 25% пошлин на товары из Японии и Южной Кореи с августа.

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"Распределение расходов на содержание 28 500 американских военнослужащих в Южной Корее было предметом споров во время первого президентства Трампа. Ссылаясь на переговоры во время своего первого срока, Трамп сказал, что Южная Корея "сошла с ума", когда он потребовал, чтобы она платила миллиарды долларов в год за американских военнослужащих, размещенных на ее территории", - говорится в материале.

Отмечается, что после того, как в прошлом месяце лидеры НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта, Южная Корея заявила, что между союзниками продолжаются такие же дискуссии. Как отметили в Минобороны страны, в этом году планируется потратить 2,32% своего ВВП на оборону.

В Bloomberg напомнили, что в прошлом году США и Южная Корея заключили пятилетнее соглашение о распределении расходов на размещение американских солдат на разделенном полуострове. Согласно договору, Южная Корея увеличит свою долю расходов до 1,52 трлн вон (1,1 млрд долларов) в 2026 году, что на 8,3% больше, чем в этом году.

Южная Корея - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея и Польша готовят танковую сделку на миллиарды долларов. В рамках этого соглашения Польша получит 180 танков K2, из которых 117 единиц изготовит южнокорейская оборонная компания Hyundai Rotem, а остальные - варшавское государственное предприятие PGZ.

Также сообщалось, что Южная Корея создает беспилотную самоходную артиллерийскую установку K9A3, которая должна стать главной артиллерийской платформой Вооруженных сил страны в 21 веке. Отмечается, что новая САУ будет оснащена системами искусственного интеллекта, однако функциональность этих систем пока не уточняется.

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