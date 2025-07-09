Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна платить больше за свою оборону. Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров, цитирует Bloomberg.
"Южная Корея зарабатывает много денег и они очень хорошие, но, знаете, они должны платить за свою армию", - подчеркнул американский лидер.
Такие заявления прозвучали на следующий день после того, как Трамп объявил о введении 25% пошлин на товары из Японии и Южной Кореи с августа.
"Распределение расходов на содержание 28 500 американских военнослужащих в Южной Корее было предметом споров во время первого президентства Трампа. Ссылаясь на переговоры во время своего первого срока, Трамп сказал, что Южная Корея "сошла с ума", когда он потребовал, чтобы она платила миллиарды долларов в год за американских военнослужащих, размещенных на ее территории", - говорится в материале.
Отмечается, что после того, как в прошлом месяце лидеры НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта, Южная Корея заявила, что между союзниками продолжаются такие же дискуссии. Как отметили в Минобороны страны, в этом году планируется потратить 2,32% своего ВВП на оборону.
В Bloomberg напомнили, что в прошлом году США и Южная Корея заключили пятилетнее соглашение о распределении расходов на размещение американских солдат на разделенном полуострове. Согласно договору, Южная Корея увеличит свою долю расходов до 1,52 трлн вон (1,1 млрд долларов) в 2026 году, что на 8,3% больше, чем в этом году.
Южная Корея - последние новости
Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея и Польша готовят танковую сделку на миллиарды долларов. В рамках этого соглашения Польша получит 180 танков K2, из которых 117 единиц изготовит южнокорейская оборонная компания Hyundai Rotem, а остальные - варшавское государственное предприятие PGZ.
Также сообщалось, что Южная Корея создает беспилотную самоходную артиллерийскую установку K9A3, которая должна стать главной артиллерийской платформой Вооруженных сил страны в 21 веке. Отмечается, что новая САУ будет оснащена системами искусственного интеллекта, однако функциональность этих систем пока не уточняется.