Укргидрометцентр объявил предупреждение І уровня опасности.

В Украине на вторник, 9 июля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"9 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Также в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются значительные дожди.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 9 июля

Во вторник, 9 июля, в западных, Житомирский и Винницкой областях будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, местами значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура здесь снизится до комфортных +20°...+25°, только в Винницкой области будет +24°...+29°.

На остальной территории стране ожидается сухая и очень жаркая погода с температурой +35°...+39°. Только на Киевщине и Черниговщине местами пройдет кратковременный дождь, гроза, а температура составит +29°...+34°.

Ветер в Украине будет южный и юго-восточный, 7-12 м/с.

На Киевщине ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура по области +29°...+34°, а в Киеве будет +30°...+32°.

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