С января по июнь 2025 года машиностроители ДТЭК изготовили 1,2 млн запчастей и комплектующих для обеспечения стабильной угледобычи. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В нем отмечается, что машиностроительные предприятия ДТЭК продолжают обеспечивать украинские шахты необходимым для угледобычи оборудованием.

"В январе - июне этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1 707 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - четыре новых комбайна для проведения горных выработок", - сообщают в ДТЭК.

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Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров и за 6 месяцев 2025 года изготовили 1,2 млн запчастей и комплектующих.

"Машиностроители ДТЭК Энерго активно изготавливают оборудование и обеспечивают шахтеров необходимыми запчастями. Это позволяет украинским шахтам стабильно добывать уголь, чтобы тепловая генерация уверенно прошла период летних пиковых нагрузок и надежнее вошла в следующий отопительный сезон. Мы делаем все, чтобы оставаться крепкой опорой для украинской энергетики и страны, несмотря на чрезвычайные вызовы войны", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, за последние три года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечение работы угольных шахт.