Поставки сурьмы в США китайской компанией Thai Unipet резко возросли.

В США из Таиланда и Мексики поступило необычно большое количества сурьмы - металла, используемого в производстве батарей, микросхем и антипиренов. В этой торговле участвует по крайней мере одна компания из Китая, хотя Пекин ввел запрет для Вашингтона.

Издание Reuters пишет, что Китай доминирует в поставках сурьмы, а также галлия и германия, используемых в телекоммуникациях, полупроводниках и военных технологиях. Пекин запретил экспорт этих минералов в США 3 декабря 2024 года после того, как Вашингтон ввел ограничения на китайский сектор производства микросхем.

Изменение торговых потоков подчеркивает борьбу за критически важные минералы и усилия Китая по введению ограничений в условиях конкуренции с США за экономическое, военное и технологическое превосходство. В частности, торговые данные свидетельствуют о перенаправлении поставок из США через третьи страны.

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Согласно данным таможенной службы США, с декабря по апрель Вашингтон импортировал 3834 метрических тонн оксидов сурьмы из Таиланда и Мексики. Это больше, чем за предыдущие три года вместе взятые. Между тем, согласно данным китайской таможни за период до мая, Таиланд и Мексика вошли в тройку лидеров по экспорту китайского сурьмы в этом году.

По данным консалтинговой компании RFC Ambrian, в Таиланде и Мексике есть по одному заводу по производству сурьмы, причем последний был вновь открыт только в апреле. Ни одна из этих стран не добывает значительных объемов этого металла.

Законодательство США не запрещает американским покупателям приобретать сурьму, галлий или германий китайского происхождения. Китайские компании могут отправлять эти минералы в другие страны, кроме США, если у них есть лицензия. Thai Unipet Industries, тайская дочерняя компания китайского производителя сурьмы Youngsun Chemicals, в последние месяцы ведет активную торговлю с США.

Экспорт редкоземельных металлов из Китая

В рамках торговой войны с США Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что поставило под угрозу глобальные поставки ключевых материалов для высокотехнологичного производства.

Редкоземельные металлы необходимы для различного производства - от истребителей до стержней ядерных реакторов и смартфонов.

18 июня стало известно, что экспорт редкоземельных продуктов из Китая, включая мощные магниты, в мае упал до нового пятилетнего минимума.

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