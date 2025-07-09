Россияне назвали корабль в честь одного из советских военачальников.

На судостроительном заводе "Янтарь", который находится в Калининграде, заложили большой десантный корабль модернизированного проекта 11711 "Сергей Кабанов". Об этом сообщает портал "Милитарный".

Корабль назвали в честь одного из советских военачальников, который руководил операциями в составе различных флотов, в частности Северного флота.

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"Сергей Кабанов" будет пятым большим десантным кораблем (БДК) проекта 11711, который создается на базе завода "Янтарь".

В настоящее время в составе российского ВМФ несут службу два БДК типового проекта 11711 - "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Одновременно с "Сергеем Кабановым" на "Янтаре" строят еще два больших десантных корабля того же проекта, которые получили названия "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".

Эти три БДК создают по переработанному проекту 11711М. Они получат, в частности, большую взлетную палубу для вертолетов в кормовой части. По данным из открытых источников, спустить "Сергей Кабанов" на воду планируют в 2031 году. Введение в боевой состав стоит ожидать не ранее 2032-го.

Корабли проекта 11711 - справка УНИАН

Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для того, чтобы транспортировать морской десант и военную технику.

На палубе корабля могут базироваться многоцелевые и транспортно-боевые вертолеты. ВДК проекта 11711 имеют водоизмещение 5000 тонн (стандартное) и 6600 тонн (полное).

У кораблей модернизированного проекта полное водоизмещение увеличили до 8000 тонн. По данным из открытых источников, один такой корабль может транспортировать до 40 единиц бронетехники, до 400 десантников, до пяти вертолетов (например, Ка-29) и десантные катера. Экипаж - 120 человек.

Российский флот - последние новости

Недавно УНИАН сообщил, что в Санкт-Петербурге провели церемонию передачи в состав Военно-морского флота РФ дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Якутск". Предполагается, что она может применять торпеды и крылатые ракеты "Калибр".

Также стоит напомнить, что в конце 2024 года российскому флоту передали новую многоцелевую атомную субмарину К-564 "Архангельск", которая, как было заявлено, способна запускать новые ракеты "Циркон".

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