Комплекс расположен среди густых исландских лесов.

В Исландии откроют необычный SPA-комплекс с термальными водами. Одним из его главных украшений станет водопад высотой 6,618 метра, пишет Time Out.

Отмечается, что Лагуна Лаугарас является двухэтажным комплексом с бассейнами, а температура воды в них будет поддерживаться на уровне 38-40 градусов по Цельсию. Он находится в 130 км от аэропорта.

Также в комплексе размещены две сауны, два бара у бассейна и бассейн с холодной водой. Все это расположено среди густых исландских лесов.

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В издании подчеркнули, что Лагуна Лаугарас станет идеальным местом для наблюдения за северным сиянием. Дополнением станет ресторан Ylja, рассчитанный на 80 гостей. В нем будут представлены блюда из сезонных исландских продуктов, а возглавит заведение Гисли Матт, один из самых известных шеф-поваров Исландии.

Самый дешевый пакет услуг обойдется в 6900 исландских крон (около 56,8 доллара) на человека. За второй по стоимости пакет услуг придется заплатить 9400 исландских крон (около 77 долларов). Самый дорогой пакет, который включает в себя двухразовое питание и частную раздевалку, обойдется в 15900 исландских крон (около 130,88 доллара). Бронирование откроется с 15 августа.

Почему Исландию стоит посетить осенью

Ранее ведущий эксперт по путешествия издания Travel Off Path Сэм Сирс заявил, что лучшим временем для посещения Исландии является осень. По его словам, главными причинами являются возможность увидеть северное сияние, дешевые авиабилеты и меньшее количество туристов.

Кроме того, он считает, что в погоне за популярными туристическими фишками Исландии, многие туристы часто упускают из виду живописные осенние цвета, украшающие улицы Рейкьявика, а также многие из его чудесных ландшафтов и перспективный северный город Акюрейри, который стоит посетить именно осенью.

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