Сенат может рассмотреть законопроект о санкциях уже на этой неделе.

Сенат США вскоре рассмотрит "жесткий" законопроект о санкциях против России, который к тому же должен наказать главных покупателей российских энергоносителей - Китай и Индию. Об этом заявил один из авторов законопроекта сенатор-республиканец Линдси Грэм. Также он сообщил, что президент США Дональд Трамп теперь поддерживает введение новых санкций против России. Об этом пишут Politico и The Hill.

"Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях - не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергетические продукты, финансирующие военную машину Путина (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.)", - цитирует издание сообщение Грэма в сети Х.

Кроме того, по его словам, законопроект Сената содержит президентский отказ, чтобы предоставить президенту Трампу максимальное влияние".

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В Politico объяснили, что Грэм и сенатор-демократ Ричард Блументаль внесли в документ изменения, расширив полномочия президента по временной отмене санкций. Это, по их мнению, удовлетворяет требование Белого дома о большей гибкости для Трампа.

В частности, действующая версия документа предусматривает, что президент может на 180 дней отменить санкции в отношении стран, которые покупают российскую нефть или уран.

Грэм возобновил свои настаивания на принятии законопроекта о санкциях на фоне того, как Трамп стал жестче выражать свое разочарование кремлевским диктатором.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун рассказал журналистам, что сенат может рассмотреть законопроект о санкциях "позже на этой неделе", и добавил, что существует "большой интерес" к его продвижению.

Новые санкции США против РФ

Как сообщал ранее УНИАН, бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингри сообщал, что законопроект о новых санкциях США против России могут представить в Конгрессе уже в среду, 9 июля. По его словам, этот документ пошлет "мощный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину, мол, это будет следующий разумный шаг в давлении на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня в Украине.

Кроме того, Трамп, комментируя возможные новые санкции против РФ, заявил о "небольшом сюрпризе" для Путина. Он подтвердил, что "рассматривает" законопроект и назвал его "необязательным". "Это целиком мое решение. Они принимают его полностью по моей воле и прекращают его полностью по моей воле. И я очень внимательно к этому отношусь", - сказал президент США.

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