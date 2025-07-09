Удастся ли вам отыскать слово "кокос" / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Словесные головоломки – одни из самых популярных заданий в интернете. Они известны тем, что расширяют словарный запас и развивают внимательность к деталям.

К тому же, такие задания тренируют память, наблюдательность, логическое и критическое мышление. Проверьте свои навыки разгадывания головоломок прямо сейчас в новой задачке от УНИАН.

Мы подготовили коллаж с набором букв, расположенных в произвольном порядке. Где-то в этом хаосе находится слово "кокос". Сможете ли вы его отыскать всего за 6 секунд?

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Время пошло! Не тяните с поисками, ведь времени очень мало.

Дадим вам небольшую подсказку: слово надо искать не по вертикали или горизонтали, а по диагонали.

коллаж УНИАН

Итак, ваши 6 секунд на поиск слова "кокос" исчерпаны. Удалось ли вам его заметить? Если вы справились за такой короткий промежуток времени, вашей внимательности к деталям можно только позавидовать. Далеко не каждый может это сделать.

Если же вы не успели, почему бы не вернуться к изображению и не поискать еще – уже без ограничений по времени? Всегда лучше дойти до конечной цели – хотя и позже – чем сдаться на полпути.

коллаж УНИАН

Другие интересные головоломки от УНИАН

Понравилось искать слова среди кучи букв? Как насчет более сложного варианта этого задания? Вам надо найти сразу три слова всего за 9 секунд.

Или же можете попробовать найти чашку в море. На это задание мы отвели 5 секунд, поэтому действовать придется быстро.

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