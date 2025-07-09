Вы готовы к новому интересному вызову?

Словесные головоломки – одни из самых популярных заданий в интернете. Они известны тем, что расширяют словарный запас и развивают внимательность к деталям.

К тому же, такие задания тренируют память, наблюдательность, логическое и критическое мышление. Проверьте свои навыки разгадывания головоломок прямо сейчас в новой задачке от УНИАН.

Мы подготовили коллаж с набором букв, расположенных в произвольном порядке. Где-то в этом хаосе находится слово "кокос". Сможете ли вы его отыскать всего за 6 секунд?

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Время пошло! Не тяните с поисками, ведь времени очень мало.

Дадим вам небольшую подсказку: слово надо искать не по вертикали или горизонтали, а по диагонали.

Итак, ваши 6 секунд на поиск слова "кокос" исчерпаны. Удалось ли вам его заметить? Если вы справились за такой короткий промежуток времени, вашей внимательности к деталям можно только позавидовать. Далеко не каждый может это сделать.

Если же вы не успели, почему бы не вернуться к изображению и не поискать еще – уже без ограничений по времени? Всегда лучше дойти до конечной цели – хотя и позже – чем сдаться на полпути.

Другие интересные головоломки от УНИАН

Понравилось искать слова среди кучи букв? Как насчет более сложного варианта этого задания? Вам надо найти сразу три слова всего за 9 секунд.

Или же можете попробовать найти чашку в море. На это задание мы отвели 5 секунд, поэтому действовать придется быстро.

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