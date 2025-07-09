Словесные головоломки – одни из самых популярных заданий в интернете. Они известны тем, что расширяют словарный запас и развивают внимательность к деталям.
К тому же, такие задания тренируют память, наблюдательность, логическое и критическое мышление. Проверьте свои навыки разгадывания головоломок прямо сейчас в новой задачке от УНИАН.
Мы подготовили коллаж с набором букв, расположенных в произвольном порядке. Где-то в этом хаосе находится слово "кокос". Сможете ли вы его отыскать всего за 6 секунд?
Время пошло! Не тяните с поисками, ведь времени очень мало.
Дадим вам небольшую подсказку: слово надо искать не по вертикали или горизонтали, а по диагонали.
Итак, ваши 6 секунд на поиск слова "кокос" исчерпаны. Удалось ли вам его заметить? Если вы справились за такой короткий промежуток времени, вашей внимательности к деталям можно только позавидовать. Далеко не каждый может это сделать.
Если же вы не успели, почему бы не вернуться к изображению и не поискать еще – уже без ограничений по времени? Всегда лучше дойти до конечной цели – хотя и позже – чем сдаться на полпути.
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Понравилось искать слова среди кучи букв? Как насчет более сложного варианта этого задания? Вам надо найти сразу три слова всего за 9 секунд.
Или же можете попробовать найти чашку в море. На это задание мы отвели 5 секунд, поэтому действовать придется быстро.