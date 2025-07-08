Он призывает новую администрацию сорвать планы Путина.

Соединенные Штаты Америки должны ввести против Российской Федерации новые санкции и наказать Москву за то, что она использует мирные переговоры для затягивания времени.

Такое мнение в интервью Суспільному высказал советник по вопросам национальной безопасности в администрации президента Джо Байдена Джейк Салливан. По его словам, ориентирование Дональда Трампа на прекращение войны дипломатическим путем не является плохим, однако роль посредника или симпатизирование России приводят к реальным проблемам:

"Роль США должна быть в том, чтобы Украина за столом переговоров была в самой сильной позиции из возможных. Это означает, что Вашингтон не должен был приостанавливать поставки оружия".

Салливан считает, что сейчас подходящий момент для усиления экономического давления на Российскую Федерацию, потому что даже в Центробанке признают сложное положение, в котором оказалась российская экономика.

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"Надо давить еще сильнее - и это то, что должны делать США. Не держаться в стороне как нейтральный посредник, не неявно капитулировать перед Владимиром Путиным - а заботиться, чтобы Украина вышла из этой войны со справедливым и устойчивым миром", - добавил бывший советник.

По его мнению, российская сторона использует переговорный процесс для затягивания времени - кремлевский правитель Путин пытается отвлекать Трампа, продолжая вести войну против Украины.

"Если бы представители США тоже были за этим столом, они увидели бы, что россияне не воспринимают переговоры всерьез - и это усложнило бы для президента Трампа возможность сидеть в стороне, не усиливая давление на Россию... Думаю, США должны сорвать эту стратегию, перестать это терпеть. Президент Трамп упоминал об этом несколько раз, говорил: "Знаете, я устал от всего этого, и, возможно, я введу дополнительные санкции против России". Но он так этого и не сделал. Сейчас самое время".

Трамп недоволен Путиным

Как известно, американского президента неоднократно критиковали за слишком мягкую позицию в отношении Москвы и отказов Путина пойти на прекращение огня в Украине.

Дональд Трамп угрожал российской стороне санкциями, если та не проявит желания заканчивать войну, однако так и не ввел новых ограничений.

Между тем военная помощь Украине была приостановлена уже несколько раз. Кроме того, российская армия усилила массированные обстрелы страны, убивая людей с помощью дронов-камикадзе и ракет.

После недавнего разговора с Путиным Трамп заявил, что недоволен кремлевским правителем и его нежеланием останавливаться. Он также пообещал отправить Украине оружие.

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