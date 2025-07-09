О сегодняшнем дне есть несколько интересных обычае и поговорок.

Дата 9 июля 2025 богата традициями и запретами. Хотя официально никакой праздник сегодня в Украине не отмечается, для украинцев есть немало народных обычаев. А верующие могут провести день за молитвой известному святом. Мы разобрались, какой праздник 9 июля празднуется в мире и в церкви, и какие действия под строгим запретом.

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Какой сегодня праздник в мире

Мировой истории известны люди, для которых сегодняшняя дата является именинной. Среди них стоит упомянуть писательницу Энн Радклиф, писателей Яна Неруду и Ивана Вазова, певиц Мерседес Соса и Кортни Лав, актера Тома Хенкса.

Крупных международных торжеств 9 июля нет, но есть менее значительные праздники сегодня - День уничтожения оружия и разоружения, День моды, День защиты газелей, День сахарного печенья.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране были свои знаменитости, рожденные 9 июля - историк Михаил Слабченко, поэт Игорь Калинец, специалист по спецэффектам Евгений Мамут, биохимик Сергей Комисаренко, оперный певец Анатолий Кочерга.

В официальном календаре никакого праздника сегодня нет.

Какой сегодня праздник церковный

Когда церковь придерживалась старого стиля, в сегодняшнюю дату восхваляли святого Давида Солунского. С переходом на новоцерковный стиль не всем православным известно, какой сегодня церковный праздник. Теперь чествовать стоит епископа Панкратия Тавроменийского, которому молятся о крепком здоровье, внешней красоте, успехе в личной жизни.

Какой сегодня праздник народный

Славяне проводили эту дату за обычными бытовыми хлопотами вроде работы на огороде и уборки. Крестьяне собирали первые молодые овощи и фрукты, а также принимали роды у скота.

По верованиям наших предков 9 июля - праздник Панкратия Черничника. Люди говорили, что черника сегодня особенно полезна. Чем больше ее съедите, тем здоровее и красивее будете.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку инструментов для прогнозирования погоды в давние времена не было, люди обращались к погодным приметам. О сегодняшней дате известны такие поговорки:

начали желтеть листья - ждите раннюю осень;

утром нет росы - к осадкам;

чем больше уродилось ягод, тем холоднее будет зима;

ночью звезд не видно - к непогоде.

Чтобы не попасть в неприятности, украинцам стоит запомнить, что сегодня за праздник наступает в народе. Для избегания проблем запрещено ссориться с семьей (к бедности), начинать новые дела (к неудачи), а также одалживать деньги, сплетничать и клеветать о людях за спиной.

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