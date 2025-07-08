Трамп, возможно, начинает понимать, что правитель РФ не является его "лучшим другом".

На фоне отсутствия признаков того, что российский диктатор Владимир Путин намерен переосмыслить свою цель атак по Украине, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, пересматривает политику в отношении России.

Как пишет The Times, Трамп, возможно, начинает понимать, что правитель РФ не является его "лучшим другом" – по крайней мере, когда речь идет о геополитике. Авторы отмечают, что на прошлой неделе американский лидер "чрезвычайно откровенно признал свое поражение". Он сказал, что не смог использовать "прекрасные отношения" с диктатором для обеспечения мирного соглашения в Украине или хотя бы прекращения огня.

"Я не достиг с ним никакого прогресса. Кажется, что он хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей. Это нехорошо", – заявил он по итогам разговора с Путиным.

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8 июля он повторил, что недоволен Путиным, сказав: "Мы получаем много дерьма от Путина". Трамп также добавил, что рассматривает введение дополнительных санкций против России.

Издание отметило, что еще в апреле глава российского аналитического центра "Совет по внешней и оборонной политике", который консультирует Кремль, Федор Лукьянов говорил в интервью The Times, что "Путин заинтересован в сотрудничестве с Трампом не столько из-за Украины, сколько как элемент участия в общем процессе глобальных изменений". И, возможно, Трамп, все же понял послание.

Однако как его "прозрение" повлияет на американскую политику в отношении Украины, еще предстоит выяснить, добавляют журналисты. Ответ может быть: "не очень". Хотя ранее Трамп заявлял, что может ввести санкции против стран, покупающих нефть и газ у России – как Китай и Индия – нет никаких признаков того, что он действительно на это пойдет.

"Прекращение войны в Украине перестало быть первоочередной задачей для Трампа и его администрации, во многом потому, что он, похоже, пришел к выводу, что это не ко времени, и поэтому переходит к якобы более зеленым пастбищам, таким как Иран и сектор Газа", – пояснил профессор российской политики в Королевском колледже Лондона Сэм Грин.

По его словам, главным мотивационным фактором в желании Трампа установить мир в Украине, похоже, было желание нормализовать отношения с Россией.

"Вопрос заключается в том, откажется ли он от этой цели при отсутствии мира, или все же будет пытаться отделить войну от нормализации отношений? Очевидно, что это был бы желаемый для Путина результат", – констатировал Грин.

США и Россия: важные новости

Во вторник, 8 июля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рассматривает принятие новых санкций против России. Он также говорил, что недоволен Путиным. Когда его спросили, выльется ли это недовольство в какие-то последствия для России, лидер США сказал: "Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?".

Тем временем бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что уже в среду, 9 июля, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки будет представлен законопроект о санкциях против Российской Федерации, предложенный Линдси Грэмом. Отметим, что документ уже имеет более 80 соавторов.

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