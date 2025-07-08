На фоне отсутствия признаков того, что российский диктатор Владимир Путин намерен переосмыслить свою цель атак по Украине, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, пересматривает политику в отношении России.
Как пишет The Times, Трамп, возможно, начинает понимать, что правитель РФ не является его "лучшим другом" – по крайней мере, когда речь идет о геополитике. Авторы отмечают, что на прошлой неделе американский лидер "чрезвычайно откровенно признал свое поражение". Он сказал, что не смог использовать "прекрасные отношения" с диктатором для обеспечения мирного соглашения в Украине или хотя бы прекращения огня.
"Я не достиг с ним никакого прогресса. Кажется, что он хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей. Это нехорошо", – заявил он по итогам разговора с Путиным.
8 июля он повторил, что недоволен Путиным, сказав: "Мы получаем много дерьма от Путина". Трамп также добавил, что рассматривает введение дополнительных санкций против России.
Издание отметило, что еще в апреле глава российского аналитического центра "Совет по внешней и оборонной политике", который консультирует Кремль, Федор Лукьянов говорил в интервью The Times, что "Путин заинтересован в сотрудничестве с Трампом не столько из-за Украины, сколько как элемент участия в общем процессе глобальных изменений". И, возможно, Трамп, все же понял послание.
Однако как его "прозрение" повлияет на американскую политику в отношении Украины, еще предстоит выяснить, добавляют журналисты. Ответ может быть: "не очень". Хотя ранее Трамп заявлял, что может ввести санкции против стран, покупающих нефть и газ у России – как Китай и Индия – нет никаких признаков того, что он действительно на это пойдет.
"Прекращение войны в Украине перестало быть первоочередной задачей для Трампа и его администрации, во многом потому, что он, похоже, пришел к выводу, что это не ко времени, и поэтому переходит к якобы более зеленым пастбищам, таким как Иран и сектор Газа", – пояснил профессор российской политики в Королевском колледже Лондона Сэм Грин.
По его словам, главным мотивационным фактором в желании Трампа установить мир в Украине, похоже, было желание нормализовать отношения с Россией.
"Вопрос заключается в том, откажется ли он от этой цели при отсутствии мира, или все же будет пытаться отделить войну от нормализации отношений? Очевидно, что это был бы желаемый для Путина результат", – констатировал Грин.
США и Россия: важные новости
Во вторник, 8 июля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рассматривает принятие новых санкций против России. Он также говорил, что недоволен Путиным. Когда его спросили, выльется ли это недовольство в какие-то последствия для России, лидер США сказал: "Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?".
Тем временем бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что уже в среду, 9 июля, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки будет представлен законопроект о санкциях против Российской Федерации, предложенный Линдси Грэмом. Отметим, что документ уже имеет более 80 соавторов.