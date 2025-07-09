Также президент США говорит, что обещал Си разбомбить Пекин, если Китай нападет на Тайвань.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он угрожал российскому диктатору Владимиру Путину "бомбить Москву", если тот вторгнется в Украину. CNN опубликовало эксклюзивную аудиозапись с заявлением Трампа во время его встречи со спонсорами 2024 года.

На аудио нынешний глава Белого дома цитирует свой диалог с Путиным. В частности, он якобы сказал кремлевскому диктатору: "Если ты войдешь в Украину - я разбомблю чертову Москву. Говорю тебе: у меня не будет выбора".

"А он такой: "Не верю тебе". Сказал: "Ни за что". А я ему: "Еще как!". Он опять: "Не верю". Но правда в том, что он поверил мне... ну, на 10%. Я же говорил вам: он поверил мне на 10%", - говорит Трамп.

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По его словам, потом он встречался с китайским лидером Си Цзиньпином и тоже ему обещал разбомбить Пекин, если тот решится напасть на Тайвань.

"Он подумал, что я сошел с ума. Спросил: "Пекин?". Я ответил: "У меня нет выбора, мне придется вас бомбить. Мы разбомбим Пекин". Он тоже не поверил, но процентов на 10 все-таки поверил. А 10% - это все, что нужно. Честно говоря, и 5% было бы достаточно", - отметил президент Соединенных Штатов.

Издание пишет, что Трамп ссылался на свои разговоры с Путиным и Си, утверждая, что он бы предотвратил конфликты в Украине и Газе, если бы президентом был он, а не Джо Байден.

Отношения Трампа и Путина: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, после последнего разговора с Путиным Трамп раскритиковал его и пообещал отправить Украине оружие. Он заявил, что недоволен позицией кремлевского правителя относительно войны в Украине. "Мы пришлем (Украине, - ред.) больше оружия. Мы должны. Они должны быть в состоянии защитить себя. Их сейчас очень сильно обстреливают", - сказал он.

Впоследствии президент США заговорил о "небольшом сюрпризе" для Путина. Он отметил, что из-за российского диктатора погибает слишком много людей, поэтому США таки могут принять новые санкции против России. "Мы недовольны Путиным. Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это сейчас, потому что он убивает много людей. И многие из них - его солдаты... его солдаты и украинские солдаты. И сейчас это уже до 7000 человек в неделю. И я недоволен Путиным", - сказал американский лидер. Когда журналист спросил Трампа, есть ли у него намерение конвертировать свое недовольство в какие-то конкретные шаги, глава Белого дома отказался отвечать, мотивируя тем, что хочет "сделать небольшой сюрприз".

Тем временем экс-президент РФ Дмитрий Медведев проговорился, как Путин на самом деле относится к словам Трампа. Комментируя решение американского президента дать Украине оружие, он заявил, что "американец снова катается на своих любимых политических качелях": "Я доволен разговором с Путиным" - "Я разочарован разговором с Путиным", "Мы не поставляем нового оружия Украине" - "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны". "Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Никак", - написал Медведев.

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