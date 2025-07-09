Президент США Дональд Трамп рассказал, что он угрожал российскому диктатору Владимиру Путину "бомбить Москву", если тот вторгнется в Украину. CNN опубликовало эксклюзивную аудиозапись с заявлением Трампа во время его встречи со спонсорами 2024 года.
На аудио нынешний глава Белого дома цитирует свой диалог с Путиным. В частности, он якобы сказал кремлевскому диктатору: "Если ты войдешь в Украину - я разбомблю чертову Москву. Говорю тебе: у меня не будет выбора".
"А он такой: "Не верю тебе". Сказал: "Ни за что". А я ему: "Еще как!". Он опять: "Не верю". Но правда в том, что он поверил мне... ну, на 10%. Я же говорил вам: он поверил мне на 10%", - говорит Трамп.
По его словам, потом он встречался с китайским лидером Си Цзиньпином и тоже ему обещал разбомбить Пекин, если тот решится напасть на Тайвань.
"Он подумал, что я сошел с ума. Спросил: "Пекин?". Я ответил: "У меня нет выбора, мне придется вас бомбить. Мы разбомбим Пекин". Он тоже не поверил, но процентов на 10 все-таки поверил. А 10% - это все, что нужно. Честно говоря, и 5% было бы достаточно", - отметил президент Соединенных Штатов.
Издание пишет, что Трамп ссылался на свои разговоры с Путиным и Си, утверждая, что он бы предотвратил конфликты в Украине и Газе, если бы президентом был он, а не Джо Байден.
Отношения Трампа и Путина: последние новости
Как сообщал ранее УНИАН, после последнего разговора с Путиным Трамп раскритиковал его и пообещал отправить Украине оружие. Он заявил, что недоволен позицией кремлевского правителя относительно войны в Украине. "Мы пришлем (Украине, - ред.) больше оружия. Мы должны. Они должны быть в состоянии защитить себя. Их сейчас очень сильно обстреливают", - сказал он.
Впоследствии президент США заговорил о "небольшом сюрпризе" для Путина. Он отметил, что из-за российского диктатора погибает слишком много людей, поэтому США таки могут принять новые санкции против России. "Мы недовольны Путиным. Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это сейчас, потому что он убивает много людей. И многие из них - его солдаты... его солдаты и украинские солдаты. И сейчас это уже до 7000 человек в неделю. И я недоволен Путиным", - сказал американский лидер. Когда журналист спросил Трампа, есть ли у него намерение конвертировать свое недовольство в какие-то конкретные шаги, глава Белого дома отказался отвечать, мотивируя тем, что хочет "сделать небольшой сюрприз".
Тем временем экс-президент РФ Дмитрий Медведев проговорился, как Путин на самом деле относится к словам Трампа. Комментируя решение американского президента дать Украине оружие, он заявил, что "американец снова катается на своих любимых политических качелях": "Я доволен разговором с Путиным" - "Я разочарован разговором с Путиным", "Мы не поставляем нового оружия Украине" - "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны". "Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Никак", - написал Медведев.