Президент подписал три указа о синхронизации украинских санкций с европейскими пакетами ограничений.

Украина привела свои национальные ограничительные меры в соответствие с 15, 16 и 17 пакетами санкций Европейского Союза против Российской Федерации.

Об этом говорится в указах президента Украины Владимира Зеленского №№471-473/2025 от 8 июля. Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как отметил в комментарии для журналистов советник – уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, 15-й пакет санкций охватил лиц из России, Беларуси, Китая и других стран. Среди фигурантов – российский летчик Александр Азаренков, причастный к удару по больнице "Охматдет", и производитель боевых роботов ООО "Гумич".

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В то же время 16-й пакет европейских санкций касается фигурантов из России, Китая, Турции и других стран. В перечень вошли Центр "ВОИН", занимающийся военно-патриотическим воспитанием на оккупированных территориях, и ООО "Южный флот", которое перевозит российскую нефть через теневой флот.

17-й пакет санкций ЕС против страны-агрессора затрагивает компании из России, Китая, Турции и других стран. Под санкции попали золотодобывающая компания "Петропавловск" и китайская Skywalker Technology Co. Ltd, причастная к производству дронов для России.

"Украина подчеркивает важность полной синхронизации санкций между всеми партнерами санкционной коалиции", – отметил Власюк.

Санкции ЕС против России: что надо знать о вышеупомянутых пакетах

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года Совет Европейского Союза одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных санкционных мер с целью дальнейшего ограничения способности России вести ее незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины. Соответствующие меры направлены на противодействие обходу ранее введенных европейских санкций через введение ограничений для лодок теневого флота российского диктатор Владимира Путина и ослабление российского военного и оборонного комплекса.

Уже 24 февраля 2025 года Совет Европейского Союза одобрил масштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер. Совет ЕС согласовал внушительный перечень из 83 физических и юридических лиц, в который входят 48 физических лиц и 35 компаний, причастных к действиям, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

20 мая 2025 года в ЕС утвердили 17-й пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения введены против почти 200 кораблей теневого флота РФ.

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