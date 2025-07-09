Россияне хотят активнее влиять на мировое сообщество через свой аналог USAID.

После того, как администрации Дональда Трампа в США ликвидировала Агентство по по международному развитию (USAID), Россия намерена создать свою програму международной помощи в том же формате. Об этом в интервью российскому изданию РБК заявил глава "Россотрудничества" Евгений Примаков.

USAID играл ключевую роль во внешней политике США, укрепляя американское влияние в мире через программы развития, гуманитарной помощи и здравоохранения. Благодаря этим инициативам миллионы людей по всему миру получали доступ к медицинским услугам, образованию, продовольствию и стабильности, что уменьшало риски конфликтов и усиливало доверие к США как глобальному лидеру и союзнику. Программы USAID называли "мягкой силой" США в мире.

Теперь Россия намерена воспользоваться образовавшимся "вакуумом" в этой сфере. Российское Министерство иностранных дел разрабатывает проект закона о "содействии международному развитию", аналогичный американскому USAID.

Видео дня

"Я не говорю, что мы будем тягаться с USAID, — нам бы потягаться, например, с Финляндией, у которой есть свое агентство по развитию. Проблема в том, что для того, чтобы Россия сделала за рубежом хоть какую-то полезную вещь, которая как-то скажется на ее влиянии, надо выпускать отдельное постановление правительства. Если мы, например, лавочку хотим поставить в каком-нибудь парке, под это нужно постановление. Закон же о содействии международному развитию должен сделать эту работу более оперативной и прозрачной", – сказал глава "Россотрудничества".

По словам Примакова, существуют стереотип о "Русских домах" за рубежом, что это "скучное, пыльное место, где бабушки на скорость едят балалайки".

"Мы живем в активном мире, и мы должны быть активны", — отметил он.

США закрыли USAID

Как писал УНИАН, администрация президента Трампа в январе начала радикальную реформу USAID, объявив 90-дневную заморозку всех программ внешней помощи для их тщательного пересмотра.

К началу лета было принято решение отменить более 80% программ USAID — из около 6200 грантов осталось около 1000, которые передают на управление в Госдепартамент под руководством Марко Рубио.

При этом около 94% сотрудников агентства уже выведены из штатной работы – часть их была уволена или отправлена ​​в отпуска – и руководством агентства было дано распоряжение уничтожить конфиденциальные документы.

Эти изменения жестко критикуют как в США, так и за границей. Бывшие президенты Джордж Буш и Барак Обама назвали закрытие USAID "трагедией" и призвали сохранить жизненно важные программы, в том числе поддерживающие глобальное здоровье (HIV, малярия), поставки продовольствия и борьбу с демографическими катастрофами

Представители медицинского сообщества и правозащитные организации предупреждают о возможных 14 миллионах избыточных смертей до 2030 года в связи с такими масштабными сокращениями.

Вас также могут заинтересовать новости: