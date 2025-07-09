Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых - на 14 локациях.

Основным направлением российского удара в ночь с 8 на 9 июля была Волынь, город Луцк. Россия атаковала Украину 741 средством воздушного нападения, из них 718 обезврежено.

Воздушные Силы ВС Украины отмечают в Telegram, что 728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов запущено из направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово; 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской обл. и Курской области; 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области России.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 - сбиты огневыми средствами, 415 - локально потеряны.

Видео дня

Сказано, что 296 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 415 - локально потеряны/подавлены РЭБ; 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" - сбиты.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых - на 14 локациях", - сообщают в Воздушных силах.

Что еще известно об этой рекордной атаке

Как сообщал УНИАН, ночью на Луцк летело около полусотни "Шахедов" и 5 ракет

В результате российского ракетно-дронового удара по Луцку ночью 9 июля произошли пожары в гаражном кооперативе и на территории одного из предприятий. Городской голова Игорь Полищук отметил, что это была наиболее массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на город и общество.

Вас также могут заинтересовать новости: