Премьера ленты запланирована на 1 мая 2026 года.

Съемки продолжения легендарного фильма "Дьявол носит Прада" официально начались. Но кроме уже известных персонажей, которых играют актрисы Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй, в ленте будет несколько новых лиц.

Как пишет издание The Independent, к актерскому составу присоединится звезда сериала "Бриджертоны" - Симон Эшли, которая известна по роли Кейт Шармы.

Также в продолжении "Дьявол носит Прада" будут играть актеры Люси Лью, Джастин Теру, Би Джей Новак и сестра Тимоти Шаламе - Полин Шаламе. А еще к ним присоединятся звезды Бродвея Хелен Джей Шен, Конрад Рикамора и комик Калеб Хирон.

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Кстати, официально подробностей сюжета ленты создатели пока не раскрывают. По слухам, редактор журнала Миранда, которую играет Мерил Стрип, столкнется с серьезными проблемами в работе. Женщина решит обратиться к своей экс-ассистентке Эмили, которую воплотит на экране Энн Хэтэуэй. Смогут ли они снова найти общий язык - узнаем в 2026 году.

Напомним, ранее стали известны первые подробности пятого сезона сериала "Эмили в Париже".

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