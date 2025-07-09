Такого не было более 50 лет: цены на медь в США бьют рекорды

Вашингтон полагался на импорт металла, потому что не имеет достаточно мощностей для ее обработки и переработки.

Цены на медь в США взлетели до рекордного уровня. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет 50%-ые пошлины на промышленный металл в рамках эскалации торговой войны.

Издание Financial Times пишет, что перспектива повышения пошлин на медь вызвала ажиотаж по закреплению поставок и цен на металл, который широко используется в электронике, строительстве и промышленном оборудовании.

Министр торговли Говард Лутник сказал в интервью CNBC, что он ожидает введения пошлин на медь уже в конце этого месяца или в начале августа.

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Фьючерсы на медь в Нью-Йорке взлетели на 13% до 5,69 доллара за фунт, что является рекордом и самым большим скачком с 1969 года.

"Мы ожидаем официального подтверждения 50%-ой ставки в течение нескольких недель и ее введения в течение 30 дней. Мы считаем, что это переломный момент для рынка меди в 2025 году, поскольку предстоящее введение пошлин должно резко закрыть окно для дальнейших значительных поставок меди в США - возможно, до конца 2025 года", - заявили аналитики Citi.

Чили является крупнейшим поставщиком рафинированной меди в США, на долю которой приходится около 70% импорта в долларовом выражении, за ней следуют Канада и Перу.

Президент чилийского промышленного лобби Росарио Наварро предупредил, что пошлины в размере до 50% могут привести к "существенному ухудшению" торговых условий страны.

Президент Горной ассоциации Канады Пьер Граттон сказал, что энергетическая инфраструктура на миллиарды долларов, как медные трубы, поставляется в США в рамках интегрированной североамериканской промышленности. Он добавил, что Вашингтон не имеет достаточно мощностей по переработке меди или плавильных заводов, поэтому полагается на канадский импорт металла, добавив, что такие высокие пошлины "нанесут ущерб производству в США".

Пошлины Трампа - последние новости

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом он развернул мировую торговую войну в попытке "сделать Америку снова великой". В начале апреля он установил 90-дневный срок для торговых переговоров, который должен закончиться 9 июля. Позже он продлил этот срок для ряда стран.

4 июля Трамп заявил, что уже тогда Вашингтон может направить письма странам, которые не заключили торговое соглашение с США, с указанием размера пошлины.

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