В результате российского ракетно-дронового удара по Луцку ночью 9 июля произошли пожары в гаражном кооперативе и на территории одного из предприятий. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале городской голова Игорь Полищук.
По его словам, это была наиболее массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на город и общество.
"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - рассказал Полищук.
По его данным, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет.
"Наша честь, уважение и благодарность силам ПВО. В случае поступления новой информации, буду оперативно информировать", - добавил городской голова Луцка.
Ночная российская атака по Украине 9 июля: что известно
Как сообщал ранее УНИАН, ночью Украина была под масштабным ударом дронов и ракет. Тревогу объявили на всей территории страны из-за взлета российского истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К. Кроме того, в украинском небе были сотни дронов. Впоследствии стало известно и о крылатых ракетах. Большинство воздушных целей курсировали на запад Украины.
Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали об опасности жителей Луцка. Город атаковали с разных направлений "шахеды". Также было предупреждение об аэробаллистических ракетах "Кинжал" в направлении города.
Взрывы раздавались и в других украинских населенных пунктах.