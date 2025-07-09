По состоянию на сейчас информации о погибших или пострадавших нет, сообщил городской голова.

В результате российского ракетно-дронового удара по Луцку ночью 9 июля произошли пожары в гаражном кооперативе и на территории одного из предприятий. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале городской голова Игорь Полищук.

По его словам, это была наиболее массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на город и общество.

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - рассказал Полищук.

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По его данным, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет.

"Наша честь, уважение и благодарность силам ПВО. В случае поступления новой информации, буду оперативно информировать", - добавил городской голова Луцка.

Ночная российская атака по Украине 9 июля: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, ночью Украина была под масштабным ударом дронов и ракет. Тревогу объявили на всей территории страны из-за взлета российского истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К. Кроме того, в украинском небе были сотни дронов. Впоследствии стало известно и о крылатых ракетах. Большинство воздушных целей курсировали на запад Украины.

Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали об опасности жителей Луцка. Город атаковали с разных направлений "шахеды". Также было предупреждение об аэробаллистических ракетах "Кинжал" в направлении города.

Взрывы раздавались и в других украинских населенных пунктах.

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