Услугой можно воспользоваться, если есть право управления любым транспортным средством.

На улицах Киева появились первые прокатные электромопеды. Сервис запустила компания "Зелектра", которая оперирует в столице публичным прокатом самокатов и электровелосипедов.

Как сообщил транспортный аналитик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко в Facebook, в рамках пилотного проекта на центральные улицы Киева вывели 50 электромопедов. В дальнейшем планируется увеличить это количество.

Отмечается, что в Киеве, как и в других городах, на мопед установлено ограничение скорости - 45 км/ч. Тариф на пилотный период составляет 65 грн старт и 6,5 грн каждая следующая минута. В дальнейшем цена возрастет.

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"Видим проблему в том, что эти скоростные мопеды запаркованы на тротуаре. Есть риск, что пользователи по ним будут ездить. Очевидно, что настал момент, когда Киев должен выделять на такие арендные мопеды, самокаты и велосипеды паркоместа на проезжей части", - отметил Гречко.

По его словам, воспользоваться мопедами можно, загрузив приложение "Зелектра". В отличие от пользования самокатов, водитель должен подгрузить любые права национального образца и подтвердить, что ему есть 18 лет. Наличие категории вождения А, А1 не требуется. То есть услугой можно воспользоваться, если есть право управления любым транспортным средством.

На мопеде может передвигаться два человека. Для их безопасности в багажнике есть два защитных шлема.

Транспорт в Киеве - последние новости

С 5 июня в столице ограничили движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой. Время действия ограничения установлено в соответствии с температурным режимом.

Ранее сообщалось, что в Киеве определят специальные места для парковки электросамокатов и электровелосипедов. Отмечается, что ситуация с хаотичной парковкой электросамокатов и велосипедов создает угрозу - в частности, для маломобильных людей.

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