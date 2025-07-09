В то же время в этой тактике есть свои нюансы.

В этом году в мае и июне американские военные заполонили поле боя небольшими дронами, которые изменили лицо боевых действий во время войны в Украине. Особенностью таких учений было то, что обе стороны, которые оснащены мобильными 3D-принтерами, хотели выяснить, можно ли изготавливать такие беспилотники с видом от первого лица вблизи линии фронта во время активных боевых действий. Об этом пишет Breaking Defense.

"Каждая единица, которая сейчас является единицей на основе TiC [Transformation in Combat], пытается развить собственные возможности для создания этих небольших беспилотных летательных аппаратов или дронов типа FPV. Это действительно снижает затраты и позволяет нам быть более маневренными. ... Нам не приходится ждать, пока появится что-то коммерческое, готовое к использованию", - отметил командир 1-го батальона 4-го пехотного полка, который выступал в роли противоположной силы (OpFor) во время учений в Гогенфельсе (Германия) Дэн Хафф.

По его словам, одним из главных выводов учений является то, что военные должны найти приемлемый баланс между использованием 3D-принтеров на поле боя, а не только на территории США, где подразделения печатают композитные корпуса, а после этого приобретенные компоненты, такие как двигатели и контроллеры.

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"Это относительно легко сделать, когда вы находитесь в США: у вас есть помещение с электроэнергией, кондиционером ... и у вас есть время, чтобы напечатать на 3D-принтере 100 дронов, сесть, собрать их, а затем полететь на них", - подчеркнул полковник Ник Райан, директор Army Capability Manager for Unmanned Aircraft Systems Ник Райан.

Также он добавил:

"Мы пытаемся выяснить, как это должно выглядеть, когда вы находитесь в крупномасштабной боевой операции и вам приходится постоянно прыгать и двигаться, потому что вы можете стать мишенью для противника. Действительно ли правильным решением является то, что бригада возит 3D-принтеры в кузове грузовика, пытаясь напечатать 100, 400, 500 таких устройств за раз и изготавливать их во время движения, чтобы они не стали мишенью для врага?".

По мнению Райана, одним из вариантов решения этого вопроса может быть массовая печать корпусов дронов, а затем их доставка в подразделение технического обслуживания БпЛА, оснащенное 3D-принтерами, которое находится ближе к линии фронта.

"Сейчас эти солдаты летают на этих дешевых собранных дронах. Это тот процесс, который мы обдумываем. Как это выглядит как фактический доктринальный, стратегический процесс, с помощью которого мы можем фактически воевать... в крупномасштабной боевой операции?", - отметил Райан.

Другие интересные материалы о дронах

Ранее аналитики раскрыли особенности украинских дронов FP-1, которые не могла сбить даже ПВО Москвы. По словам экспертов, этот дрон может быть похож на "Лютый", поскольку они были созданы по двухбалочной схеме, а также имеют соединенное перевернутое V-образное оперение. Однако FP-1 по сравнению с "Лютым" имеет прямое широкое крыло и узкий фюзеляж.

Также в The New York Times писали, что Украина использует на фронте рыболовные сети, которые "вылавливают" российские дроны. Отмечается, что сетки растянуты над дорогами, которые ведут к горячим точкам, над военными блокпостами и артиллерийскими позициями.

"Их цель - препятствовать российским дронам, которые сейчас роятся в небе над линией фронта и налетают практически на все, что движется, будь то бронированная машина, мчащаяся для пополнения запасов войск, или солдат, прячущийся в лесополосе", - подчеркнули в NYT.

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