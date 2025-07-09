Кораллы Большого Барьерного рифа продолжают гибнуть, исследователи назвали причину

Погибли почти все: исследование показало, что кораллы на острове Лизард на Большом Барьерном рифе умерли после прошлогоднего обесцвечивания. Это один из самых высоких показателей смертности кораллов, когда-либо зарегистрированных в мире.

Появляются первые данные о том, что после полного обесцвечивания погибли кораллы на острове Лизард, который входит в Большой Барьерный риф и является Национальным парком Австралии. Масштабы превысили все исторические рекорды, пишет Independent.

В 2024 году потеряли цвет кораллы на многих тропических рифах. Причиной обесцвечивания называют повышение температуры воды в океанах.

Исследователи из университетов Гриффита и Маккуори с помощью беспилотников изучили 20 участков рифа в северном и южном концах острова Лизард. Они отследили одни и те же участки рифа до и после обесцвечивания, чтобы получить точные данные.

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В результате им удалось установить, что 96 процентов кораллов обецвечены. К июню, после пикового теплового стресса, смертность погибли 92 процентов кораллов. А на некоторых участках – 99 процентов. Таким образом, на некоторых участках рифа осталось в живых менее 1 процента кораллов. Это свидетельствует о том, что даже умеренный тепловой стресс может привести к катастрофическим последствиям для экосистем, уже ослабленных повторяющимися событиями, говорят ученые.

"Результаты вызывают беспокойство относительно устойчивости кораллов, учитывая рост частоты и интенсивности экстремальных тепловых явлений, прогнозируемых на ближайшее будущее, с потенциально необратимыми последствиями для экосистем рифов", — сказала профессор Джейн Уильямсон из Университета Маккуори, старший автор исследования.

В исследовании отмечается, что на острове Лизард и раньше фиксировались экологические потрясения для кораллов. С 2016 года они переживали период сильного обесцвечивания, циклоны и вспышку численности морских звезд "терновый венец", которая поедает кораллы. Но нынешняя смертность среди кораллов на острове Лизард превысила все исторические рекорды.

Ученые продолжают следить за островом, чтобы оценить, удастся ли рифу восстановиться в 2026 году.

Как спасают кораллы в Таиланде

Напомним, что биологи из Таиланда, где от обесцвечивания пострадали 90 процентов рифов, выращивают кораллы в лабораторных условиях. Для этого они отобрали половой материал кораллов по время периода размножения и поселили их в бассейнах. Молодые кораллы будут расти в лаборатории до 5 лет, чтобы потом вернуться в океан.

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