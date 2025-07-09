Польские военные отметили, что мониторят текущую ситуацию на фоне войны в Украине.

Польша привела в полную боевую готовность силы противовоздушной обороны, истребители и радиолокационную разведку в результате массированной атаки РФ по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Обратите внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС", - предупреждали в сообщении.

Согласно всем процедурам, были привлечены доступные силы и средства, которые находятся в распоряжении Командующего Оперативного штаба Вооруженных Сил. По словам военных, во время российской атаки наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.

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"Принятые меры имеют целью обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами. Оперативное командование ВСП мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в сообщении.

Атака РФ по Украине 9 июля - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 9 июля на Луцк летело около полусотни "шахедов" и 5 ракет. В результате удара произошли пожары в гаражном кооперативе и на территории одного из предприятий.

По словам городского головы Луцка Игоря Полищука, это была наиболее массированная вражеская атака с применением БпЛА и ракет на город и общину.

Он отметил, что сейчас информации о погибших в результате вражеской атаки нет.

"Наша честь, уважение и благодарность силам ПВО. В случае поступления новой информации, буду оперативно информировать", - отметил Полищук.

В то же время глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что украинские защитники уничтожили над областью 17 российских беспилотников.

"С вечера не прекращались атаки на Никопольщину. Агрессор применял тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Потерпели Никополь, Покровская, Червоногригорьевская и Марганецкая громады. Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали", - заверил Лысак.

Также глава Ровенской ОГА Александр Коваль заявил, что почти всю ночь продолжалась воздушная тревога в регионе. По предварительным данным, люди не пострадали, а цели врага были обезврежены.

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