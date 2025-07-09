Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 9 июля, не изменился и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 9 июля, также не изменился и составляет 49,51 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 9 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,85 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,06 грн, то есть гривня потеряла 3 копейки.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,68 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,37 грн/евро, а курс продажи - 49,20 грн/евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что украинцы увеличили покупку евро на фоне подорожания этой валюты, зато доллар почти не пользуется популярностью. По его словам, главный драйвер спроса - банальный рост стоимости евро в обменниках.

Вас также могут заинтересовать новости: