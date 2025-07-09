Советник по вопросам национальной безопасности в администрации экс-президента США Джо Байдена Джейк Салливан отрицает, что в начале полномасштабной войны основной стратегией Вашингтона было управление эскалацией.

В интервью Суспільному он заявил, что тогда Штаты сосредоточились на предоставлении Украине беспрецедентного количества военной помощи и введении "исторического уровня" санкций против Российской Федерации. По его словам, скорость передачи вооружений превзошла все ожидания февраля 2022 года:

"Даже в моменты повышенного напряжения и высокой вероятности потенциального применения Россией тактического ядерного оружия - скажем, осенью 2022 года - Соединенные Штаты не прекращали поставлять Украине оружие. Да, мы установили ограничения на удары дальнобойного оружия по России на значительный период времени. Но тогда мы считали - и до сих пор считаем - что такие удары дали бы ограниченный результат. Они никогда не станут панацеей в этой войне".

По мнению Салливана, действия администрации Дональда Трампа прямо противоречат этой стратегии и вредят украинским позициям на фронте и за столом переговоров. Он уверен, что Украина сможет победить в войне с помощью большого количества западной помощи и развития дроновых программ.

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Также бывший советник прокомментировал обвинения в том, что он был одним из главных инициаторов задержек передачи Украине жизненно необходимого вооружения, а также введения ограничений на использование определенных систем.

"Думаю, те, кто это говорят, также полностью и абсолютно ошибаются. Как советник по национальной безопасности я ежедневно проводил встречи в своем офисе и каждый раз задавал на них вопрос: "Как нам лучше помочь Украине?" Например, поставки Украине систем ПВО, программа развития беспилотников и наше участие в ней с самого начала, предоставление кассетных боеприпасов - это все было результатом моего прямого вмешательства", - ответил он.

Салливан заверил, что никогда не выступал против передачи украинской армии ни одной системы, включая дальнобойные ракеты ATACMS:

"Со временем, когда мы увидели возможности увеличить как тип, так и уровень поддержки - мы пользовались ими вплоть до конца срока администрации Байдена. [В конце этого срока] мы предоставили Украине огромное количество оружия, зная, что президент Трамп придет к власти [и может прекратить предоставлять вооружение]. Это оружие по сей день используется украинцами на поле боя. Если бы президентом США тогда был кто-то другой - я не верю, что вы бы увидели такой уровень поддержки".

Критика Салливана

Как известно, в первые годы полномасштабной войны СМИ писали, что советник Байдена неоднократно сдерживал предоставление Украине "тяжелого" оружия из-за опасений эскалации со стороны Российской Федерации.

Салливан всячески отрицал обвинения в "самосдерживании", обращая внимание, что США продолжали передачу вооружений, несмотря на риски ядерной эскалации

Однако часть аналитиков восприняла это как чрезмерное опасение Москвы и недоверие к решимости Украины вести наступательные действия.

Член Палаты представителей Майкл Маккол говорил, что советник президента по нацбезопасности действительно верит, что чрезмерная военная помощь Украине может спровоцировать Россию на ядерный удар по Соединенным Штатам.

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