Несмотря на все вызовы, цель Украины стать членом Европейского Союза до 2030 года остается реальной. Об этом европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала в интервью РБК-Украина.
По ее словам, "Украина действительно очень-очень быстро продвигается", но нужно учитывать, что есть кандидаты из Западных Балкан, которые ждут начала переговоров уже 20 лет.
"Например, Северная Македония. Северная Македония получила статус в 2005 году, и я хотела бы сказать, что если бы Украина должна была ждать столько же, сколько ждет Северная Македония, вы бы ждали до 2045 года, но это не так", - отметила она.
Кос напомнила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сказала, что она видит возможность вступления Украины в ЕС до 2030 года. По словам, еврокомиссара, эта цель остается реальной.
"Я должна сказать, что мы требуем от стран-кандидатов действительно много, потому что это означает адаптацию всей правовой системы во всех сферах. Это не только о верховенстве права, это об экономике, это о статистике, это о создании институтов, которые будут устойчивыми и способными выполнить все Копенгагенские критерии. Поэтому я могу сказать, что Украина действительно хорошо справляется", - добавила она.
Вступление Украины в ЕС: актуальные новости
Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает войну проблемой на пути стремления Украины вступить в Европейский Союз. По его словам, если интегрировали Украину в ЕС - это означает интегрировали войну, и Венгрия "не хотела бы быть вместе в одном сообществе со страной, которая находится в войне и представляет неизбежную угрозу".
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия не может заблокировать старт переговоров по вступлению Украины в ЕС. По ее словам, в основополагающих документах Европейского Союза нет позиций, которые бы позволили любой стране заблокировать открытие переговоров по вступлению в блок. "Была встреча на уровне президента Зеленского, премьера Дании, двух президентов европейских институтов. И соответственно, мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры, не нужно единогласного решения, решение 27 (стран-членов ЕС)", - сказала она.
В то же время стало известно, что в Польше ослабевает поддержка вступления Украины в ЕС. Согласно опросу института Ibris, проведенному в июне, большинство поляков теперь против членства Украины в блоке. Только 35% поддерживают этот процесс, тогда как в 2022 году таких было 85%. Le Monde писало, что, кроме политических разногласий во власти по украинскому вопросу, в стране по-прежнему есть сильные опасения по поводу экономических последствий интеграции Украины.