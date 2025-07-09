Как страна-кандидат Украина "действительно хорошо справляется", сказала еврокомиссар.

Несмотря на все вызовы, цель Украины стать членом Европейского Союза до 2030 года остается реальной. Об этом европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, "Украина действительно очень-очень быстро продвигается", но нужно учитывать, что есть кандидаты из Западных Балкан, которые ждут начала переговоров уже 20 лет.

"Например, Северная Македония. Северная Македония получила статус в 2005 году, и я хотела бы сказать, что если бы Украина должна была ждать столько же, сколько ждет Северная Македония, вы бы ждали до 2045 года, но это не так", - отметила она.

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Кос напомнила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сказала, что она видит возможность вступления Украины в ЕС до 2030 года. По словам, еврокомиссара, эта цель остается реальной.

"Я должна сказать, что мы требуем от стран-кандидатов действительно много, потому что это означает адаптацию всей правовой системы во всех сферах. Это не только о верховенстве права, это об экономике, это о статистике, это о создании институтов, которые будут устойчивыми и способными выполнить все Копенгагенские критерии. Поэтому я могу сказать, что Украина действительно хорошо справляется", - добавила она.

Вступление Украины в ЕС: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает войну проблемой на пути стремления Украины вступить в Европейский Союз. По его словам, если интегрировали Украину в ЕС - это означает интегрировали войну, и Венгрия "не хотела бы быть вместе в одном сообществе со страной, которая находится в войне и представляет неизбежную угрозу".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия не может заблокировать старт переговоров по вступлению Украины в ЕС. По ее словам, в основополагающих документах Европейского Союза нет позиций, которые бы позволили любой стране заблокировать открытие переговоров по вступлению в блок. "Была встреча на уровне президента Зеленского, премьера Дании, двух президентов европейских институтов. И соответственно, мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры, не нужно единогласного решения, решение 27 (стран-членов ЕС)", - сказала она.

В то же время стало известно, что в Польше ослабевает поддержка вступления Украины в ЕС. Согласно опросу института Ibris, проведенному в июне, большинство поляков теперь против членства Украины в блоке. Только 35% поддерживают этот процесс, тогда как в 2022 году таких было 85%. Le Monde писало, что, кроме политических разногласий во власти по украинскому вопросу, в стране по-прежнему есть сильные опасения по поводу экономических последствий интеграции Украины.

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