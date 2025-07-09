Eotephradactylus mcintireae является древнейшим птерозавром, когда-либо найденным в Северной Америке.

В американском штате Аризона ученые из Смитсоновского института обнаружили окаменелости самого древнего из известных птерозавров в Северной Америке. Также была найдена целая экосистема окаменелостей, возраст которых превышает 200 миллионов лет, пишет Interesting Engineering.

В своем исследовании ученые поделились что наткнулись на неожиданную находку во время поиска доисторических предков млекопитающих в Национальном парке "Петрифайд-Форест" в Аризоне. Они обнаружили отдаленный костный слой, содержащий целую экосистему триасового периода.

Среди 1200 отдельных окаменелостей ученые обнаружили новый вид птерозавра, жившего 209 миллионов лет назад. Его идентифицировали как Eotephradactylus mcintireae. Это древнейший птерозавр, когда-либо найденный в Северной Америке.

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По словам ученых, зубы Eotephradactylus mcintireae сохранились довольно хорошо. Это дало палеонтологам больше сведений о том, как жили самые ранние птерозавры.

Ученые рассказали, что Eotephradactylus mcintireae был достаточно маленьким. Они отметили, что этот птерозавр даже мог сидеть на плече человека.

Исследователи предположили, что Eotephradactylus mcintireae питался рыбой. На это указывает много окаменелостей рыб, покрытых панцирными чешуйками, которые были найдены рядом с останками птерозавра.

Как "Река смерти" убила десять тысяч динозавров за один день

Ранее ученые рассказали, что древнее русло реки в Канаде было названо "Рекой смерти" после того, как на этом месте было найдено более десяти тысяч костей динозавров. Исследования показывают, что все они датируются одним моментом 72 миллиона лет назад.

По словам ученых, вероятной причиной гибели этих динозавров является непогода, которая, вероятно, затопила популярный маршрут миграции.

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