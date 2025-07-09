Отметил, что противовоздушная оборона неплохо справилась на этот раз, но есть определенные последствия от "Кинжалов".

Россия сегодня применила рекордное количество дронов для удара по Украине, среди которых чуть более 300 это "Шахеды". Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что всех средств воздушного нападения было аж 741 - это и ракеты, и дроны, в том числе дроны-имитаторы. При этом добавил, что среди дронов, которыми атакована Украина, было чуть больше трехсот "Шахедов".

"Давайте сразу немножко градус напряжения снимем. Скажем сразу, что это не "Шахедов" летело такое количество. "Шахедов" летело всего чуть больше трехсот. И большое количество их было уничтожено противовоздушной обороной", - подчеркнул Игнат.

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Он отметил, что по Украине была огромная массированная атака с разных направлений. "Как видите противовоздушная оборона неплохо справилась на этот раз. Да, есть определенные последствия от "Кинжалов", потому что хоть далеко не все они долетели до своих целей, но есть определенные последствия", - отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

Он сообщил, что работала сегодня вся авиация по "Шахедам", а также зенитно-ракетные войска, дроны-перехватчики - десятки целей снова уничтожены ими и это свидетельствует, что эффективно работает это инновационное средство ПВО. По его словам, также никуда не деваются мобильные группы, которые отрабатывают довольно неплохо - чуть менее 100 целей ими было уничтожено.

Массированный удар по Украине 9 июля - подробности

Как сообщал УНИАН, основным направлением российского удара в ночь с 8 на 9 июля была Волынь, город Луцк. Россия атаковала Украину 741 средством воздушного нападения, из них 718 обезврежено.

Воздушные силы ВС Украины отмечают в Telegram, что 728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов запущено с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово; 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской обл. и Курской области; 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области России.

Сказано, что 296 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 415 - локально потеряны/подавлены РЭБ; 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" - сбиты.

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