Полицейские обнаружили в комнате Марии записку с несколькими номерами телефонов, ее паспорт и мобильный телефон.

В Италии нашли повешенной 18-летнюю студентку из Украины Марию Бугаеву, о которой ничего не было известно с 4 июля. Об этом сообщает Il Messaggero.

Отмечается, что девушку нашли примерно в километре от туристического комплекса, где она проходила стажировку. Она была повешена на оливковом дереве в сельской местности. Ее мать уже уведомили о смерти дочери.

В издании поделились, что 8 июля префектура Бриндизи созвала новую встречу по поиску Марии, но ее отменили незадолго до проведения. Журналисты считают, что это сделали по просьбе полиции, которая уже нашла тело студентки.

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В издании отметили, что Мария вместе со студентами Братиславского университета прибыла в Италию для стажировки в одном из туристических комплексов в муниципалитете Каровиньо. Утром 5 июля руководители заведения заявили о ее исчезновении.

Журналисты добавили, что полицейские обнаружили в комнате Марии записку с несколькими номерами телефонов, ее паспорт и мобильный телефон. Перед исчезновением студентка перевела деньги своему брату.

Кроме того, выяснилось, что перед исчезновением девушка узнала о том, что ее стажировка в Италии завершается 6 июля без возможности продления. Правоохранители выясняют, повлияло ли это на смерть девушки.

Нападение с ножом на украинца в Германии

Ранее в Берлине неизвестные напали с ножом на украинца. По словам 51-летнего пострадавшего, он гулял с собакой в парке, отдавая ей команды на украинском языке, после чего двое неизвестных спросили его о национальности. Когда он ответил, что является украинцем, один из неизвестных ударил его ножом в живот.

Нападавшие скрылись с места инцидента. Правоохранители ведут расследование.

Позже пресс-секретарь полиции заявил, что расследование преступления передали профильному отделу Ведомства криминальной полиции Берлина из-за того, что это преступление могло иметь политический подтекст.

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