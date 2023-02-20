Ленивые голубцы - достаточно сытное блюдо, которое готовится быстро и позволит накормить всю семью.

Ленивые голубцы ничем не хуже классических, но времени на их приготовление уходит значительно меньше. УНИАН расскажет, как приготовить ужин, чтобы у вас просили рецепт.

Ранее УНИАН писал о том, как замариновать лук к селедке и шашлыку.

Сделать ленивые голубцы можно несколькими способами, каждый выбирает самый подходящий для себя.

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Ленивые голубцы в духовке - простой рецепт от шеф-повара

Кулинар Евгений Клопотенко упросил рецепт таких голубцов, чтобы секономить время и быстрее полакомиться блюдом. По его рецепту нужны:

125 г риса;

250 г воды;

одна головка лука и морковка;

70 г сливочного масла;

3 ст. л. подсолнечного масла;

0.5 головки маленькой капусты;

500 г фарша телячьего/ассорти;

0.5 чайной ложки молотого кориандра, соль, перец;

400 г помидоров в собственном соку;

200 г сметаны.

Начинать нужно с риса: его промыть, залить водой в соотношении один к двум, подсолить и поставить вариться. После закипания рис варить под крышкой пять минут, снять с плиты и отставить на 15 минут.

Далее мелко нарезать лук и капусту, морковь натереть. Кинуть на сковородку сливочное масло и слегка поджарить лук, добавить к нему морковь и тушить три минуты. После этого закинуть капусту и тушить еще семь минут, попутно подсолив и поперчив.

В большой емкости смешать рис, фарш, зажарку и посыпать этот микс кориандром. Хорошо перемешать и сформировать голубцы.

Керамическую емкость для запекания смазать маслом и плотно друг к другу выложить голубцы. Затем смешать нарезанные помидоры в собственном соку и сметану, добавить соль, перец и хорошо перемешать. Этим соусом залить голубцы и отправить на 50 минут в духовку, нагретую до 180 градусов.

Клопотенко советует подавать блюдо со сметаной и зеленью или с овощным салатом.

Ленивые голубцы в мультиварке - быстрый способ

Такое приготовление блюда идеально подойдет, если нет времени или, если к вам нагрянут нежданные гости. Для него нужны:

500 г свиного фарша;

кочан капусты;

две морковки и луковицы;

80 г риса

два яйца;

по 70 г сметаны и кетчупа/томатной пасты;

300 мл воды;

соль и перец.

Сначала натереть морковку, измельчить лук, мелко нарезать капусту. Рис и капусту залить кипятком на 10 минут. Потом сцедить воду и добавить к ингредиентам в емкость морковь, фарш, лук, вбить яйца, посолить, поперчить и перемешать. Для соуса смешать воду, сметану и кетчуп, подсолить.

Сформировать голубцы и выложить в несколько слоев в смазанную маслом мультиварку. Каждый слой нужно полить соусом. В режиме выпечки готовить 45 минут.

Ленивые голубцы на сковороде - пошаговый рецепт от кулинара

Кулинар Сергей Джуренко советует готовить это блюдо все же не для праздничного стола, а для семейного ужина. По его рецепту на 4 порции нужны:

400 г cвиного фарша;

0.5 стакана риса;

400 г капусты;

одна морковка;

три головки лука;

два яйца;

4 ст. л растительного масла;

полтора стакана томатного сока;

перец, кориандр, соль;

сметана и зелень.

Сварить рис, тонко нарезать капусту и лук, натереть морковь. Слегка поджарить лук на сковородке, добавить туда морковь и жарить еще 5 минут. Затем добавить кaпуcту и перемешать. Тушить овощи под крышкой на медленном огне 12 минут. Высыпать в сковородку pиc, пepeмeшaть и cнять с плиты, пусть остывает. В бoльшую миску высыпать все со сковороды, добавить фарш и яйца, посолить, высыпать приправы и перемешать до однородной массы.

Сформировать голубцы, рaзoгpeть на большой сковороде масло и вылoжить туда сырой продукт. Обжаривать с каждой стороны дo pумянцa. Далее влить томатный сок и 0.5 стакана горячей воды. Тушить гoлубцы, время от времени пepeвopaчивaя, нa cpeднeм oгнe пoд кpышкoй 25 минут.

Кулинар отметил, что если соус выкипает, можно добавлять небольшими порциями горяую воду, но в итоге соус должен быть густым. А подавать блюдо со сметаной и зеленью.

Ленивые голубцы в кастрюле - пошаговое приготовление

Процесс приготовения ленивых голубцов в кастрюле очень прост и подойдет для тех, кто не хочет заморачиваться на кухне. Нужно взять:

600 г фарша;

400 г капусты;

стакан риса;

по одному яйцу, луковице и моркови;

по шесть столовых ложек муки и сметаны;

3 ст. л томатной пасты;

100 мл растительного масла;

перец и соль.

Отварить рис, сцедить его и дать остыть. Нарезать мелко капусту, положить в емкость и залить кипятком на 10 минут, а потом сцедить. Нарезанные лук и морковь поджарить на сковороде 5 минут.

В глубокой кастрюле смешать фарш, рис, капусту, овощную поджарку. Посолить, поперчить, вбить яйцо и снова перемешать до вязкой консистенции.

Сформировать голубцы, обвалять в муке и обжарить с двух сторон. Затем сложить голубцы в кастрюлю с толстым дном.

Смешать томатную пасту и сметану, добавлять горячую воду до консистенции жидкого кефира, подсолить. Залить этим соусом голубцы и поставить кастрюлю на средний огонь, дать жидкости закипеть, накрыть крышкой, уменьшить огонь и тушить 40 минут.

Ленивые голубцы как в садике - классический рецепт

Многие помнят, как в детсаду ели это блюдо с удовольствием. И чтобы приготовить его сейчас для себя или своих детей, нужны такие ингредиенты:

500 г мяса;

1 кг капусты;

стакан риса;

две луковицы;

одна морковка;

1 ст. л муки;

25 г сливочного масла;

5 ст. л растительного масла и томатной пасты;

50 г панировочных сухарей;

50 г сметаны;

соль, перец.

Сначала нужно приготовить фарш. Мясо дважды пропустить через мясорубку и слегка поджарить на сковородке без добавления масла. Сварить рис. Нарезать лук и немного поджарить. Рис и лук отправить к фаршу, подсолить и перемешать.

Мелконарезанную капусту залить подсоленным кипятком и через некоторое время сцедить воду. Затем добавить к фаршу и овощам, влить воду, положить томатную пасту и тушить 40 минут. За 10 минут до готовности поджарить муку на сливочном масле и добавить в сковородку к фаршу и овощам. Так ленивые голубцы будут приготовлены в виде гарнира.

Если вы хотите сделать голубцы тефтелями, то нужно применить такую технологию: фарш с капустой и луком пропустить через мясорубку. Добавить к ним вареный рис, посолить, сформировать тефтели. Обвалять в панировочных сухарях.

Вторую луковицу мелко порезать, морковь натереть. Дно термостойкой формы помазать растительным маслом и положить туда овощи.

Духовку разогреть до 200 градусов. Выложить в форму голубцы и запекать в духовке 15 минут.

В овощной или мясной бульон добавить сметану и томатную пасту. Вылить массу на голубцы и тушить еще 50 минут.

Ленивые голубцы без риса - рецепт в духовке на противне

Приготовленные по этому рецепту ленивые голубцы, будут более мясными. Их можно готовить как в виде гарнира, так и в виде тефтелек. Для него нужно взять:

500 г фарша;

одну головку лука;

100 г сметаны;

300 г капусты;

стакан томатного сока;

две лаврушки;

6 шт. перца-горошка;

1 ст. л томатной пасты;

1 ч. л паприки;

соль и перец;

½ ст. л. растительного масла.

Включить духовку на разогрев до 200 градусов.

Мелко порезать лук и капусту, смешать их с фаршем в глубокой емкости, добавить паприку, соль, перец. Перемешать до однородной консистенции. Сформировать голубцы.

Противень смазать маслом и положить голубцы, затем поставить в духовку на 5 минут. За это время нужно приготовить соус, смешав томатный сок, пасту, сметану, паприку соль и перец, взбить вилкой или веничком. Залить им голубцы в противне, добавить перец-горошек и лаврушку. Духовку прикрутить до 180 градусов и готовить полчаса. После того, как блюдо остынет, удалить из него лаврушку.

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