В частности, более 2,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа РФ вообще не получили денежного обеспечения из-за отсутствия документов о зачислении на службу.

В российской армии систематически обворовывают собственных военнослужащих.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, около 10% военнослужащих Южного военного округа Вооруженных сил России не получают денежного обеспечения или получают его не в полном объеме.

Указывается, что об этом свидетельствуют документы Министерства обороны России о результатах проверки округа в марте-апреле 2025 года, добытые военной разведкой Украины.

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"Согласно отчетам МО РФ, более 2,5 тысячи военнослужащих Южного округа вообще не получили денежного обеспечения из-за отсутствия документов об их зачислении на службу, еще около 3 тысяч - из-за "отсутствия банковских реквизитов", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 20 тысяч человек получили причитающиеся им выплаты не в полном объеме из-за отсутствия соответствующих приказов.

"Не оформлены и выплаты семьям более 2 500 погибших военнослужащих, а также более 2 000 человек, уволенных из рядов ВС РФ", - рассказали в разведке.

Отмечается, что в отчете речь идет только об одном из пяти военных округов России - Южном. В то же время в масштабах всех вооруженных сил государства-агрессора проблемы могут быть еще глубже.

"Такая системность может свидетельствовать о сознательной политике обворовывания государством-агрессором собственных военных, которых Кремль использует как пушечное мясо. Это - очередное подтверждение того, что в армии РФ люди - лишь расходный материал", - подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов.

В разведке добавили, что анализ полученной информации свидетельствует о существенном ухудшении ситуации с выплатой денежного обеспечения в российской армии в течение 2025 года.

Бывший главарь "ДНР" раскритиковал так называемую СВО - подробности

Как сообщалось, ранее бывший главарь "ДНР" Павел Губарев раскритиковал российскую стратегию ведения войны против Украины и заявил, что Москве лучше было вообще не начинать так называемую СВО.

Он возмутился тем, что российской оккупационной армии не удается "бить и гнать" врага, как это удавалось "дедам" во время Второй мировой войны. Также Губарев не понимает, какой именно цели хочет достичь Кремль.

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