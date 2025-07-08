Министр транспорта, который умер при странных обстоятельствах, мог стать разменной монетой в попытке российских элит переложить друг на друга ответственность за прорыв Вооруженных сил Украины на Курщине.

Ставленник влиятельных в России и близких к диктатору Владимиру Путину братьев Роттенбергов Роман Старовойт долгое время благодаря покровителям делал успешную карьеру. Прежде чем попасть в правительство проходил проверку другой должностью – губернатора Курской области. Был на этом посту, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а затем был переведен в правительство. Об этом написал для издания "Медуза" оппозиционный российской власти эксперт Илья Шуманов.

Как губернатор Старовойт отвечал за строительство военных укреплений на Курщина – линий так называемых "зубов дракона". И хотя он затем перешел на должность министра транспорта, но в Курской области осталось множество близких ему людей. В частности, он тесно контактировал со своим сменщиком Смирновым и директором компании "Корпорация развития Курской области" Владимиром Лукиным, которая отвечала за строительство фортификаций.

"Де-факто это теневая кормушка, коммерческая организация для прикрытия теневых схем вывода бюджетных средств, непрозрачного распределения земельных участков, лоббизма и поддержки дружественных проектов", - написал Шуманов.

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Но после прорыва ВСУ в Курскую область выяснилось, что "зубы дракона" не смогли сдержать украинское наступление. Шуманов пишет, что российские военные, силовики и чиновники начали перекладывать друг на друга ответственность за это. И в итоге силовики сделали виноватых военных и гражданскую администрацию. В том числе, арестовали близких Старовойту людей, Смирнов и Лукин дали на него показания.

Он пишет, что Старовойт был не последним в коррупционной цепочке хищений российского бюджета. Не исключено, что после ареста он дал бы показания на своих покровителей, рассказать о взаимодействии с Ротенбергами или другими федеральными игроками.

"Такой уровень риска потенциально может стать причиной убийства с инсценировкой самоубийства. Сюжет с гибелью Старовойта похож на истории смерти топ-менеджеров российских частных и государственных нефтегазовых компаний. Обстоятельства этих смертей полны загадок. Мы видим какие-то подозрительные нюансы или детали этих смертей: люди выпадают из окон, находясь в здравом уме. Трезвые, психически устойчивые люди неожиданно хватаются за оружие, или у них внезапно останавливается сердце и они умирают в своих офисах. Притом это именно череда, а не одна отдельная история", - пишет он.

Шуманов отмечает, что такие версии можно строить только на уровне конспирологии, и не исключает, что Старовойт действительно покончил с собой по личным мотивам. Но в таком случае, также пишет он, нужны надежные доказательства, которых нет и не будет, как и в случае загадочных смертей топ-менеджеров российских нефтегазовых компаний.

Что известно о смерти Старовойта

Как писал УНИАН, о смерти Романа Старовойта стало известно 7 июля. По предварительным данным, он совершил самоубийство, застрелившись из наградного пистолета. Буквально за несколько часов до этого стало известно о его отставке по указу Путина. СМИ писали, что в предполагаемый день смерти Старовойт вел совещание на работе, но резко уехал домой. Там, по версии многих СМИ, он мог взять пистолет и уехать на личной машине. Спустя некоторое время его обнаружили мертвым с огнестрельным ранением в припаркованной машине. При этом в камеры наблюдения его машина не попала, поскольку стояла в слепой зоне.

Другие смерти российских топов

За несколько дней до Старовойта погиб топ-менеджер "Транснефти" Андрей Бадалов. Он, по версии СМИ, выпал из окна высотки в Москве. Близкие Бадалова рассказывали, что не видели у него признаков депрессии и он никогда не говорил о самоубийстве.

Бадалов стал очередным российским топом, умерших в результате несчастного случая или самоубийства, счет которых уже идет на десятки. В частности, умерли несколько человек из верхушки "Лукойла".

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