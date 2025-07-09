Литва должна убедить своих союзников в том, что агрессивные намерения Российской Федерации - это не просто риторика, а реальность.

Как передает LRT, с таким заявлением выступил литовский президент Гитанас Науседа во время встречи с дипломатами. Он сообщил, что страна сможет увеличить расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта уже в следующем году:

"Мы должны и в дальнейшем стремиться убедить наших союзников, особенно тех, которые находятся на западе или на юге, что агрессивные намерения России - это не просто риторика, а реальность, и ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готовой".

Отмечается, что на встрече обсуждались не только вопросы государственной безопасности и обороны, но и поддержка Украины. "Европе предстоит взять на себя большую ответственность за будущее Украины. Литва готова и дальше подавать пример", - подчеркнул Науседа.

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Страны Балтии усиливают оборону

Как известно, полномасштабное нападение России на Украину заставило Литву, Латвию и Эстонию готовиться к возможной военной агрессии и против них. Все три страны оказывают украинцам военную помощь.

Страны Балтии уже приняли решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, а также взяли на себя обязательства значительно увеличить расходы на оборону.

Напомним, недавно Германия впервые со времен Второй мировой войны открыла свое военное представительство в другой стране - теперь в Литве дислоцируется ее 45 танковая бригада.

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