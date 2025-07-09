Порой ленивый человек выбирает притворяться дурачком, чтобы избежать работы.

Вы когда-нибудь встречали людей, у которых, казалось, была "аллергия" на работу? Бывает так, что ленивые люди маскируют свое нежелание что-то делать под стандартными фразами-отмазками.

И эти классические слова обычно используются человеком на регулярной основе. Про 11 таких стандартных фраз, которыми по-настоящему ленивый человек пытается объяснить, почему он что-то не делает, пишет ресурс Your Tango.

1. "Я не могу это сделать, потому что не знаю как"

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Человек выбирает притворяться дурачком, чтобы избежать работы. Эту фразу часто произносят те, кто просто хочет переложить работу на чужие плечи.

2. "Я не могу этого сделать, потому что у меня нет ресурсов или времени"

Иногда люди объясняют свое нежелание что-то делать нехваткой времени или ресурсов. Но недостаточное финансирование или неподходящее оборудование для того, чтобы сделать что-то должным образом – это то, с чем хотя бы раз сталкивался каждый человек, даже самый трудолюбивый.

Конечно, надо оценивать ситуацию реально – если на работе вам не предоставляют надлежащих инструментов для выполнения определенных задач, работодатели не должны расстраиваться, если вы не можете работать эффективно. Однако также нужно искать альтернативные способы выполнения задачи.

3. "А мы не можем сделать это позже?"

Прокрастинация – это хроническая проблема многих людей, хотя не все прокрастинаторы ленивы. Дело в том, что время от времени почти все прокрастинируют.

Но прокрастинация – это еще один способ избежать выполнения работы. Ленивые люди часто надеются, что кто-то другой сделает что-то за них, если они просто будут продолжать игнорировать проблему.

4. "Это действительно нужно сделать прямо сейчас?"

Представим, что вы сказали чрезвычайно ленивому человеку, что хотите, чтобы он или она убрали на своем столе. Вы можете сказать это один или два раза, а потом рассердиться на них. Исключительно ленивые люди не поймут намека или еще больше оттолкнут вас вопросом о том, действительно ли это надо сделать сейчас.

Дело не в том, что они не могут этого сделать. Дело в том, что они пытаются свести к минимуму необходимость делать эту вещь – какой бы она ни была.

5. "Я сделаю это позже"

Конечно, эта фраза может быть использована по разным причинам. Одной из них является страх. Но это также и фраза, которой регулярно прикрываются ленивые люди, когда они просто не хотят что-то делать.

6. "Это не моя работа"

Если вы когда-нибудь имели дело с ленивым человеком, вы точно слышали эту фразу, и не раз. Ленивые работники будут стараться избегать любых задач, которые не указаны в их должностных обязанностях, даже если это какая-то небольшая, одноразовая услуга.

7. "Ты намного лучше в этом, чем я"

Это еще одна фраза, которую произносят ленивые люди, используя свою "некомпетентность", чтобы избежать выполнения работы. Этими словами они стремятся сделать комплимент и вызвать чувство вины у людей, которые возьмут на себя роль "хорошего парня" и выполнят всю работу за них.

8. "Мне понадобится больше времени, чтобы приготовить еду"

Еще одна вещь, которую делают исключительно ленивые люди, – это оправдывают трату денег на доставку затратами времени. Например, человек, который хочет бутерброд, сделает его дома. Ленивый человек закажет его в магазине или кафе, даже если на вкус он точно такой же, как тот, что он мог бы приготовить дома. И оправданием будет именно экономия времени.

Умные люди тоже так делают, но есть одна большая разница. Умный человек реально смотрит на время, деньги и усилия, которые он тратит, а потом принимает решение, исходя из того, есть ли у него более насущные дела. Ленивому человеку безразлично, имеет ли его решение смысл. Он просто хочет избежать необходимости готовить (или выполнять определенную работу) самостоятельно.

9. "Ты же знаешь, у меня сейчас много дел"

Когда ленивый человек не может придумать ни одной причины, чтобы избежать выполнения какой-то задачи, он начинает давить на эмоции. Именно такие люди являются наиболее неэффективными, наиболее склонными отвлекаться на работе и обвинять других, когда их упрекают за их поведение.

10. "Послушайте, это не моя вина"

Люди часто не задумываются над этим, но для того, чтобы взять на себя ответственность за собственные действия, нужно приложить немало усилий. Так же, как и для того, чтобы отвечать за последствия своего бездействия. И ленивые люди гораздо реже берут на себя ответственность за свои решения.

11. "Я бы сделал это, но ты взялся за это первым"

Авторы называют эту фразу "боевым кличем" ленивого человека. Когда они осознают, что их неторопливое поведение кого-то раздражило, они часто придумывают еще одно оправдание, почему они чего-то не сделали.

Ранее мы рассказывали о том, как понять, что вы не ленивы, а просто выгорели.

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