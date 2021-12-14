О признаках свежего фрукта и о том, как сделать цукаты из апельсиновых корок или мандарина - читайте на УНИАН.

Мандарины - те самые плоды, которые украинцы ежегодно покупают в преддверии Нового года. Это неиссякаемый источник витамина С и очень вкусное лакомство, конечно, если купить его свежим. УНИАН подскажет, как не ошибиться в магазине и принести домой заветный праздничный фрукт.

Ранее мы говорили о том, что приготовить на Новый год 2022.

Сколько мандарин можно съесть за один раз - польза и вред фруктов

Читайте такжеНастоящий Оливье – 1 секретный ингредиент и топ-6 ошибок во время готовкиС, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка, антиоксиданты и многие другие полезные вещества - та причина, по которой диетологи однозначно рекомендуют мандарины. Тем не менее, бесконтрольно употреблять их нельзя, так как во фруктах присутствует глюкоза, которая провоцирует выработку инсулина. Врачи не рекомендуют съедать больше 300 гр любых фруктов, не только мандаринов, иначе человек начнет поправляться.

Таким образом получается, что наиболее удачный вариант - взять 250-300 гр мандаринов и разделить их на несколько приемов пищи. При этом, нужно помнить, что чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара. Нельзя мандарины людям с болезнями пищеварительного тракта - гастритом, панкреатитом или язвой. Также лучше не давать цитрусовые детям до 1 года - можете спровоцировать аллергию.

Как выбрать спелые мандарины

Всего существует два самых сладких сорта мандаринов:

"Клементина" - изобрели в XX веке, скрестив мандарины и апельсины. Плоды слаще любых других, с тонкой гладкой кожурой насыщенного цвета, имеют много косточек.

- изобрели в XX веке, скрестив мандарины и апельсины. Плоды слаще любых других, с тонкой гладкой кожурой насыщенного цвета, имеют много косточек. "Минеола" - по форме напоминают грушу, кожура тонкая, с красноватым оттенком. Очень много косточек и кисло-сладкий вкус.

Страна-производитель тоже имеет значение, Например:

Абхазские мандарины сладкие, но с кислинкой в послевкусии. Обычно небольшие по размеру, желто-оранжевого цвета, иногда с зеленоватыми пятнами. Чистятся легко, косточек мало.

сладкие, но с кислинкой в послевкусии. Обычно небольшие по размеру, желто-оранжевого цвета, иногда с зеленоватыми пятнами. Чистятся легко, косточек мало. Мандарины из Турции трудно почистить из-за тонкой кожуры. Косточек в них много, но нужно обращать внимание на цвет - чем ярче, тем слаще.

трудно почистить из-за тонкой кожуры. Косточек в них много, но нужно обращать внимание на цвет - чем ярче, тем слаще. Испанские фрукты отличаются толстой кожурой, чистятся легко, очень сладкие. Имеют оранжево-красный оттенок, косточек мало.

отличаются толстой кожурой, чистятся легко, очень сладкие. Имеют оранжево-красный оттенок, косточек мало. Марокканские мандарины вообще не имеют косточек, кожура снимается легко. Приплюснутая форма и ярко-красный оттенок помогут вам не перепутать их с другими сортами.

Для того, чтобы выбрать наиболее свежие и сладкие мандарины, воспользуйтесь нижеописанными правилами:

хороший плод не имеет плесени, гнили или вмятин на поверхности;

мандарины должны быть упругими на ощупь - сухие и твердые лучше отложить в сторону;

кожура свежих фруктов отделяется легко и имеет пористую структуру;

тяжелый плод - свежий плод, к тому же, одинакового размера с другими такого же сорта;

хороший спелый фрукт равномерно окрашен, без резкой смены оттенка или пятен;

оранжевые мандарины - кислые, красные - сладкие.

Матовая кожица мандарина подскажет вам, что дозревал он на прилавке или в ящике, глянцевая - плод уже сорвали спелым. Во время покупки лучше понюхать фрукт - часто их обрабатывают растительным маслом для более привлекательного внешнего вида.

Цукаты из цитрусовых - 2 простых рецепта

Как сделать цукаты из мандаринов быстро

Мандарины - 800 гр

Сахар - 300 г

Вода - 112 мл

Очистить мандарин, удалить белые прожилки. Замочить на 6 часов с щепоткой соли, дважды меняя воду. Затем корки высушить и посмотреть вес. Сахара должно быть столько же, сколько и мандариновых корок, а количество воды рассчитывается по формуле: на 1 кг сахара - 375 мл воды.

После всех вышеуказанных приготовлений поместить кожуру в кастрюлю, залить свежей водой. Довести до кипения и варить 5 минут. После этого достать кожуру, нарезать полосками. В кастрюле соединить сахар и воду, довести до кипения, опустить кожуру в кипящий сироп. Варить примерно 1 час, пока сироп полностью не выкипит. Готовые мандариновые корки разложить на блюдо или противень и высушить до желаемого состояния.

Цукаты из апельсиновых корок

Апельсин - 300 гр;

Вода - 150 мл;

Сахар - 180 гр;

Соль - 3 ч.л;

Лимонный сок - 1 ст.л.

Апельсиновую кожуру вымыть, нарезать полосками, сложить в кастрюлю, залить водой и всыпать 1 ч.л соли. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 7-10 минут. Такую процедуру повторить еще 2 раза. Затем откинуть корки на дуршлаг и оставить их на полчаса.

Читайте такжеТоп-5 блюд на Новый год в виде тигра: подборка тематических закусок и десертовСварить сироп: соединить в емкости сахар и воду, довести до кипения и проварить, пока сахар не растворится. Опустить в сироп апельсиновые корки, варить до выпаривания жидкости 20-30 минут, не накрывая крышкой. В конце добавить лимонный сок и перемешать.

Противень застелить бумагой, выложить на нее корки, сушить при комнатной температуре сутки или 3-4 часа в духовке, разогретой до 100°C. Готовый десерт не должен прилипать к рукам, но должен хорошо сгибаться.

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Автор: Кристина Кащавцева