Меню на новый год / фото ua.depositphotos.com

Новогодние праздники становятся настоящей головной болью для хозяек, которые готовят праздничный стол. Каждый год нужно составлять вкусное меню и готовить множество блюд. Облегчим вам задачу – подсказываем несколько классных рецептов закусок, основных блюд и десертов, которые точно понравятся всем гостям.

Закуска на Новый год: тарталетки с семгой и сыром

  • Тарталетки – 10 шт.
  • Сыр сливочный плавленый – 100 г.
  • Сёмга слабосоленая – 100 г.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Укроп – небольшой пучок.
  • Майонез – по вкусу.

Семгу нарезать крупными кубиками, огурец – мелкими. Часть огурца порезать тонкими кружочками. Укроп мелко нарезать. Смешать плавленый сыр с укропом и майонезом. На дно тарталеток выложить по кусочку семги. Затем положить немного огурца и накрыть сливочным сыром. Сверху на сыр выложить кружочки огурца в виде цветочных лепестков, а по центру тарталетки положить кусок рыбы.

Новогодние закуски 2022: сырные шарики с крабовыми палочками

Что приготовить на Новый год / фото ua.depositphotos.com
  • Плавленый сыр – 100 г.
  • Крабовые палочки – 160 г.
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Соль – по вкусу.
  • Чёрный молотый перец – по вкусу. 

Яйца отварить вкрутую и остудить. У крабовых палочек срезать красный слой. Отдельно мелко нарезать белые и красные части. Сыр натереть на терке, смешать с измельченным чесноком и белыми крабовыми палочками.

В миску с сыром вмешать мелко натертые яйца и майонез. Посолить и поперчить. Влажными руками скатать шарики из массы и обвалять в стружке из красной части крабовых палочек. Перед подачей на час поставить в холодильник.

Мясо на Новый год: куриные ножки, фаршированные овощами

  • Куриные окорочка или ножки – 2 шт.
  • Стручковая фасоль – 50 г
  • Зеленый горошек свежий или замороженный - 30 г
  • Болгарский перец – 20 г
  • Морковь отварная – 20 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – 10 г
  • Паприка копченая – 10 г
  • Чеснок – по желанию
  • Куриное яйцо – 1 шт.
  • Соевый соус – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ч.л.

Читайте такжеПростые закуски на Новый год 2022 за 15 минут: 6 рецептов праздничных деликатесовАккуратно снять кожу с бедра, стараясь её не повредить. Обрубить мясо на кости и оставить кожу крепиться к маленькой части кости. Мясо с отрубленных косточек снять и очень мелко нарезать. Овощи смешать в миске с рубленным мясом. В начинку добавить любые специи и вбить яйцо.

Плотно наполнить кожицу на кости полученной начинкой. Концы кожи закрыть зубочисткой. Ножки выложить на противень и накрыть фольгой. Выпекать 30 минут при 160°. Затем убрать фольгу и смазать ножки смесью мода и соевого соуса. Запекать ещё 10 минут при 190°.

Десерт на Новый год: шоколадно-апельсиновые маффины

Десерт на Новый год 2022/ фото ua.depositphotos.com
  • Куриное яйцо – 3 шт.
  • Пшеничная мука – 2 ст.
  • Сметана 20% – 5 ст.л.
  • Растительное масло – 4 ст.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар – 100 г.
  • Апельсины – 1 шт.
  • Молочный шоколад – 100 г.

Яйца взбить с сахаром, добавить сметану и растительное масло. Добавить муку, разрыхлитель и тертый шоколад. С апельсина снять цедру и мелко натереть. Добавить в тесто. 

Мякоть апельсина нарезать кубиками. На дно формочек для кексов выложить кубик апельсина и залить тестом. Выпекать при 180 градусах 30-35 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова