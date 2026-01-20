Кто придумал торт Наполеон: и пробовал ли его сам император

Три красивые легенды об истории знаменитого десерта.

Первый же кусочек знаменитого торта Наполеон отправляет нас в воспоминания о детстве. Если мама затевала коржи для торта, то это всегда праздник и маленькое чудо. А также ожидание, что дадут попробовать остатки вкуснейшего взбитого крема на венчиках и миске от миксера.

И только став старше, начинаешь задумываться, откуда пошло название торта Наполеон. И почему же он все-таки "Наполеон", а не, допустим, "Августин". Или и вовсе какой-нибудь "Слоеный".

Конечно, настолько вкусный торт нельзя было назвать банально. А "Наполеон" звучит аристократично и загадочно. И соответствует празднику.

Видео дня

И, как вокруг любой загадки, вокруг торта "Наполеон" возникли многочисленные легенды. Их минимум три, и все красивые. Так все-таки разберемся подробнее, где придумали торт Наполеон.

Как появился торт Наполеон - история десерта

По первой из легенд, торт имеет отношение к реальному Наполеону – императору и полководцу Франции, известному своими победоносными войнами начала XIX века. Якобы его жена, императрица Жозефина, как-то приревновала полководца к придворной даме. Но тот все отрицал, и уверил жену в том, что всего лишь просил фрейлину поделиться рецептом прекрасного торта.

Обиженная Жозефина потребовала на утро тот самый торт. Вот настоящему Наполеону и пришлось призвать повара и приказать ему за ночь придумать изысканный десерт. Тот взял лучшие продукты французской кухни, - натуральное сливочное масло и муку первого сорта, - быстро раскатал и испек тонкие коржи. А затем промазал их заварным кремом. Так появился вкусный торт из множества тонких коржей, пропитанных легким кремом с сильным ароматом ванили, и становится понятным, кто придумал торт Наполеон!

Вторая легенда также связана с императором Наполеоном, а точнее – с разгромом его армии в 1812 году. По легенде, празднуя победу повара придумывали разные десерты. И одним из них стали небольшие пирожные из слоеного теста с кремом. Их делали треугольными, что напоминало знаменитую треуголку побежденного императора. Со временем пирожные превратились в полноценный торт, за которым закрепилось название "Наполеон".

А вот третья легенда отсылает нас уже в южный итальянский Неаполь. Там издавна готовили десерт из множества слоев теста с пропиткой. В литературе этот десерт впервые упоминается за полстолетия до Наполеона в книге знаменитого французского повара Франсуа П'єра де Ла Варенна под названием mille-feuille (1000 слоев).

Считается, что благодаря этой книге десерт перекочевал в кухни многих европейских народов. А к нам, вполне возможно, дошел во времена тех самых наполеоновских войн, да так и закрепился под названием торт "Наполеон".

Торт Наполеон - интересные факты, после которых его захочется приготовить:

Классический вариант торта "Наполеон" - это слоеное тесто и заварной крем. Но есть и его другие версии. Вот несколько интересных фактов о десерте императора:

Листовое тесто для коржей нужно замешивать максимально быстро, а маcло должно оставаться ледяным, и ни в коем случае нельзя давать ему растаять. Тогда при выпекании масло будет выделять влагу, и это создаст слои внутри теста.

"Правильный" торт "Наполеон" настолько нежный, что кусочки буквально тают во рту.

Во Франции в крем добавляли перетертые ягоды клубники и земляники.

Если в крем добавить соленую карамель, абрикосовое повидло и фисташки, то получится так называемый "Николаевский Наполеон".

Существуют несладкие версии "Наполеона" с печенью и куриным мясом, а также шпинатом и мягким сыром.

Отметим также, что готовить торт Наполеон достаточно просто: тесто замешивается быстро, коржи пекутся 5-7 минут, а взбить крем - и вовсе самое приятное занятие. На сборку торта также уходит минимальное количество времени. Самое сложное, обычно - это дождаться полной пропитки в холодильнике.

Вас также могут заинтересовать новости: