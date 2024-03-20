Воздушная и нежная яичница получится гораздо вкуснее, если знать несколько хитростей.

Многие люди любят начинать день с яичницы. Такой вкусный и сытный завтрак надолго наполнит энергией. Это блюдо кажется простым в приготовлении, но на самом деле идеальная яичница - это целая наука.

Мы расскажем, как приготовить скрэмбл (яичницу-болтунью), чтобы получилось вкусно, как в ресторане. Для этого недостаточно смешать нужные ингредиенты и вылить на сковородку. Запомните пять секретов, которые сделают яичницу нежной и воздушной.

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Добавьте сливки

Классический скрэмбл готовят без добавок - лишь взбитые яйца и соль. Но если хотите получить нежное и воздушное блюдо, то вместо молока добавьте жирные сливки (1 столовую ложку на 2 яйца). Тщательно взбейте массу венчиком, чтобы сделать однородной, и отправляйте на сковороду.

Если не любите или не имеете дома сливок, то влейте в яичную массу холодную воду.

Не приправляйте яичницу

Правильная приправа подчеркнет вкус яичницы, но не спешите добавлять её в сырые яйца. Вот вам полезный совет, как приготовить вкусную яичницу - приправляйте блюдо после приготовления. Тогда вкус станет гораздо нежнее.

Готовьте на маленьком огне

Очень частая ошибка при готовке яичницы - слишком сильный огонь, из-за чего яйца получаются сухими и безвкусными. Поэтому важно жарить скрэмбл на слабом или среднем огне. Так он приготовится медленно и сохранит достаточно влаги. Яичница получится сочной и очень нежной.

Двигайте сковороду

Шеф-повара советуют готовить скрэмбл на смеси подсолнечного и сливочного масел. Включите средний огонь и постоянно двигайте сковороду, слегка подбрасывая вверх кусочки яичницы. Так блюдо приготовится равномерно и не будет пережаренным.

Не оставляйте готовую яичницу на сковороде

Профессиональные повара советуют готовить яичницу-болтунью не больше 30 секунд на хорошо разогретой сковороде при постоянном помешивании лопаткой или палочками. Затем выключите огонь и переложите скрэмбл в тарелку.

Если оставить омлет в сковороде, то блюдо пережарится и уменьшится в объеме. Даже после выключения огня сковорода остается горячей некоторое время, а яичница продолжает готовится.

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